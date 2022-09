EU chystá velká opatření proti drahým energiím. Ve hře je postup, který už na jaře žádal jih Evropy | E15.cz

INFO.CZ| Drahé energie trápí celou Evropskou unii. Zlomové má v tomto ohledu být 9. září, na kdy ministr průmyslu Jozef Síkela svolal naléhavou neformální schůzi ministrů sedmadvacítky odpovědných za energetiku. Jejím cílem bude domluvit celoevropská opatření, která by zastavila zběsilý růst cen, hrozící ekonomicky a sociálně rozkolísat Evropu. Ministři by také měli nastínit směr pro dlouhodobější reformy evropského trhu s energiemi, který se (nejen) pod tlakem ruského vydírání v podstatě hroutí. Ministři se nesetkají „za pět dvanáct“, ale spíše mnoho minut po dvanácté. V posledních dnech jsme viděli, jak ceny elektřiny vyletěly až na tisíc euro za megawatthodinu a následně spadly na méně než polovinu této sumy – a to jen vlivem vágního oznámení, že EU hodlá s krizovou situací „něco dělat“.