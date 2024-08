Na evropském energetickém trhu rychle přibývá příležitostí, kdy lze elektřinu nakoupit a ještě za to dostat zaplaceno. Počet hodin se zápornou cenou elektřiny je na českém trhu už dnes výrazně vyšší než za celý loňský rekordní rok. Nový trend je špatnou zprávou pro investory do nových elektráren, pozitivně by měl naopak ovlivnit faktury odběratelů.