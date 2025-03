Evropský trh s automobily jako celek, tedy bez ohledu na typ paliva, přitom v únoru klesal pouze o tři procenta. Obchod s elektromobily však rostl o 26 procent.

Na svých hlavních evropských trzích tak Tesla sčítá masivní propady prodejů. V Německu se jí v únoru propadl odbyt o 76 procent na pouhých 1429 vozů. V Itálii, v Belgii a v Norsku se zmenšil o polovinu, ve Francii o čtvrtinu. Z významných trhů si výrobce spoluvlastněný Elonem Muskem polepšil jen ve Velké Británii, kde udal téměř čtyři tisíce elektromobilů, o dvacet procent více než loni.

Stěžejního Modelu Y, který Tesla vyrábí nedaleko Berlína, se prodalo o 56 procent méně, evropští zákazníci si ho pořídili 8679 kusů. Obzvláště špatně se modelu dařilo v Německu, kde se jeho odbyt meziročně propadl o téměř 81 procent na 1035 vozů. Čísla „nedodal“ ale ani sedan střední třídy Model 3, který Tesla vyrábí v Číně a do Evropy ho vyváží s dodatečným, téměř osmiprocentním clem. Prodeje se snížily o jedenáct procent na 6461 kusů v celé EU.

„Tesla právě zažívá dokonalou bouři,“ cituje portál Automobilwoche analytika Dataforce Benjamina Kibiese a připomíná, že loni v únoru byla Tesla sedmnáctou nejprodávanější značkou v Evropě. Letos obsadila ve stejném měsíci jednadvacátou příčku.

Nedaří se jí ale ani na největším světovém trhu v Číně, kde v únoru utrpěla meziroční propad prodejů o polovinu. Padá i v USA, kde si v lednu pohoršila o jedenáct procent, byť zámořský trh s elektromobily rostl o 44 procent.

Vandalové útočí na Muskovu Teslu | sociální síť X

Důvodem propadů je mimo jiné sílící konkurence, která se v mnoha případech předhání v nalákání zákazníků na vyšší slevy. Často takto postupují evropské automobilky, aby splnily zpřísňující se emisní limity. Nejen díky slevám se daří například modelové řadě Enyaq z dílny Škody Auto – loni se stala třetím nejprodávanějším elektromobilem na starém kontinentu. Do garáží zákazníků jich zajelo 79 500 kusů.

Tesla se svými elektromobily naráží nejen v Evropě

„Konkurenti Tesly nejen že dohnali technologický náskok, ale také snižují své ceny, aby se vyhnuli sankcím za emise CO2,“ říká Kibies. Poslední velkoobjemový model, který Tesla uvedla na trh, byl Model Y, který představila v roce 2019. Právě v těchto měsících postupně uvádí na světové trhy jeho modernizovanou verzi. Část zákazníků tak může s nákupem vyčkávat právě na tento model. Stále však není jasné, kdy Tesla nabídne dlouho avizovaný kompaktní model s podstatně nižší cenovkou okolo půl milionu korun.

Problémem je ale pro Teslu i její hlavní tvář – samotný Elon Musk. „Z vizionáře se stal nebezpečný člověk. Je to katastrofa,“ okomentoval chování nejbohatšího člověka světa podnikatel Martin Hausenblas. Stejně jako on se bateriemi poháněných aut i akcií Muskovy firmy zbavují mnozí byznysmeni z Česka i světa.

Tesla navíc čelí hnutí, které si klade za cíl automobilce co nejvíce uškodit. S mimořádně silnou vlnou nevole a protesty se potýkají dealerství Tesly v Evropě i v zámoří. Demonstranti v Bostonu například zapalovali nabíjecí stanice, stříleli do oken. Výtržníci poškodili auta v autosalonu v Oregonu. Ženu v Coloradu zase zatkla policie za házení Molotovových koktejlů na zaparkované tesly, informoval web The Verge.