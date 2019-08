Firma Vítkovice Heavy Machinery dokončila reorganizační plán | E15.cz

Ostravská společnost Vítkovice Heavy Machinery (VHM), která byla od loňského března v úpadku, splnila podstatné části reorganizačního plánu, a její reorganizace tak skončila. Vyplývá to z usnesení Krajského soudu v Ostravě zveřejněného v Insolvenčním rejstříku.

Firma uspokojila pohledávky věřitelů, zajistila financování od strategického investora a vydala nové akcie. Novým majitelem firmy se stala společnost SPV VTK zakladatele holdingu Czechoslovak Group Jaroslava Strnada, která podnik rok postupně přebírala.

Mluvčí Eva Kijonková uvedla, že VHM jsou nyní normálně fungující firmou. „Během jediného roku se nám podařilo nejen odvrátit konkurs, ale i splnit podmínky reorganizačního plánu a vyjít z insolvence. Nyní již máme možnost dalšího rozvoje jako každá standardně fungující firma,“ uvedl generální ředitel VHM Daniel Kurucz.

Vlastnická struktura společnosti se změnila tak, že původní akcie, které patřily mateřské firmě Vítkovice, a. s., zanikly a nové získala většinově společnost SPV VTK. „Akcie dále získala společnost Witkowitz VHM ze skupiny Martina Ulčáka, která tak kapitalizovala své pohledávky. Malá část akcií, konkrétně zhruba 14 procent, připadla podle stejného principu znovu také někdejším mateřským Vítkovicím,“ uvedla Kijonková.

VHM jsou producentem ocelí a výrobků z nich. Zhruba 80 procent výroby vyváží, hlavně do zemí Evropské unie. Firma má kolem 900 zaměstnanců. Než spadly do insolvence, patřily VHM do strojírenského koncernu podnikatele Jana Světlíka.