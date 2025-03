Americká automobilka Ford napumpuje nový kapitál do své německé dceřiné společnosti, aby ji udržela nad vodou. Celkem by měla evropská dceřiná firma získat 4,4 miliardy eur (110 miliard korun), řekl listu Financial Times (FT) místopředseda správní rady John Lawler.

Ford neplánuje opustit své podnikání v Evropě, řekl Lawler. Vyzval ale Brusel a Německo, aby toho dělali víc k urychlení přechodu k elektromobilům a snížení nákladů, aby byli výrobci v Evropě schopni konkurovat čínským podnikům.

S rekapitalizací Ford ukončí také svůj závazek z roku 2006, že pokryje veškeré případné ztráty své německé divize. Místo toho vyčlení v příštích čtyřech letech stovky milionů eur na posílení dceřiné společnosti, jejíž dluhy teď přesahují pět miliard eur. Nadále pak chce pracovat na snižování nákladů, dodal Lawler.

Ford plánuje propouštění

Ford loni v listopadu oznámil, že plánuje zrušit v Evropě asi 4000 pracovních míst, včetně 2900 v Německu, a snížit výrobu svých elektromobilů Explorer a Capri, které se vyrábějí v Německu. Automobilka investovala do přeměny svého německého závodu na výrobu elektromobilů dvě miliardy USD (46 miliard korun).

Celosvětově skupina loni ve svém podnikání s elektromobily vykázala ztrátu pět miliard dolarů a neočekává, že by se dostala do zisku do konce desetiletí. V roce 2027 plánuje uvést na trh novou platformu pro vozidla, která by měla snížit náklady na výrobu elektromobilů.

Lawler také vyzval politiky v EU, aby přišli s jasným programem na podporu rozšíření elektromobilů a sladili emisní cíle s poptávkou spotřebitelů.

