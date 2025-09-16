Ford zruší až tisíc míst. Důvodem je slabá poptávka po elektromobilech
Americká automobilka Ford Motor hodlá ve své německé továrně v Kolíně nad Rýnem zrušit až tisíc dalších pracovních míst. Důvodem je slabá poptávka po elektromobilech. S odkazem na sdělení automobilky o tom dnes informují tiskové agentury.
„Poptávka po elektromobilech v Evropě zůstává výrazně pod odhady. Ford proto od ledna 2026 v kolínském závodě přejde na jednosměnný provoz,“ cituje agentura Reuters ze sdělení automobilky. V současnosti továrna funguje ve dvousměnném provozu.
Automobilka už dříve oznámila, že do konce roku 2027 hodlá v kolínském závodě zrušit 2900 ze zhruba 11 500 pracovních míst. Tento plán vedl k ostrým protestům a k první stávce v téměř stoleté historii závodu. Nakonec však zaměstnanci s plánem neochotně souhlasili, napsala agentura DPA.
Nyní se firma snižování počtu pracovníků rozhodla rozšířit až o tisíc pracovních míst. Pokud se všechny plány uskuteční, bude mít kolínský závod na konci roku 2027 jen zhruba 7600 zaměstnanců. Na konci 90. let přitom zaměstnával kolem 20 tisíc lidí.
Ford bude o přesném rozsahu a podmínkách dodatečného snižování počtu pracovních míst ještě jednat se zástupci zaměstnanců. „Jsme si vědomi dopadů na naše zaměstnance a budeme se snažit poskytnout dotčeným pracovníkům co největší podporu,“ uvedla firma.