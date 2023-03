Fotovoltaika s baterií dává smysl. Je třeba ale vše propočítat | e15.cz

Určitý nárůst nově budovaných zkráceně řečeno fotovoltaik nastal v roce 2022, kdy také na české domácnosti dopadly následky krizí. Té postcovidové i krize spojené s výrazně se zvyšující inflací. A přidala se také ruská agrese vůči Ukrajině, která zapříčinila až drastický nárůst cen energií – tedy především plynu, ale i elektřiny.

Mnoho Čechů řešilo otázku, jak se tomu bránit, jak přežít. Ale také jak se odpojit od ruského plynu. Řešením jsou energie z obnovitelných a přírodních zdrojů. Větrné a vodní elektrárny sice nabízejí řešení, ale nehodí se do zástavby a náklady převyšují možnosti průměrného občana.

Dotace pomůže

Naopak fotovoltaická elektrárna na střeše nejen rodinného, ale nově i bytového domu může být ideálním řešením. Ano, nese s sebou vyšší počáteční investici v řádu stovek tisíc korun. Státní dotaci na instalaci fotovoltaické elektrárny lze získat z programu Nová zelená úsporám, pohybuje se od 40 do 200 tisíc korun podle rozsahu a výkonu. Žádost lze podat před realizací, během ní i po jejím dokončení na základě potřebných dokumentů od dodavatele. Klient sám musí mít e-identitu, aby mohl ověřeně vstoupit do systému pro udělování státních dotací.

Tu stát vyplatí až po instalaci, doložení celkové částky a po potvrzení o připojení k síti. Základními dokumenty pro podání žádosti a doložení realizace jsou doklady o uhrazení celkové smluvní ceny za instalaci, zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu, dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků a fotodokumentace.

V roce 2023 se na vládní úrovni řeší, zda bude možné vypsat dotace na pořízení tepelných čerpadel, jejichž provoz by „dotovaly“ právě solární panely ze střech.

Experti tvrdí, že tato kombinace je v současnosti a v možnostech českých domácností téměř ideálním východiskem, jak se bránit vysokým cenám energií. Navíc po přechodu na tepelné čerpadlo lze požádat a následně také využívat sníženou sazbu na elektřinu známou pod lidovým označením noční proud.

Rozhodnutí a dodavatel

Jako první se jeví zásadní rozhodnutí, zda fotovoltaiku ano, či ne. Důvodů bývá víc. Kromě čistě ekonomických také ekologické či možnost nezávislosti na plynu i elektrické sítí v případě výpadků.

„Překvapily nás neustále stoupající ceny plynu a elektřiny nejen po pádu společnosti Bohemia Energy, ale také kvůli rostoucí inflaci. Naše rozhodnutí ‚odstřihnout‘ se od plynu a vydat se cestou čistější energie urychlily také politické důvody spojené s ruskou válkou na Ukrajině a závislostí Česka na ruském plynu,“ vysvětluje majitelka rodinného domu ve Středočeském kraji pohnutky pro nový směr energetického zabezpečení bydlení.

Co následuje? Výběr správného dodavatele. Ten by měl umět navrhnout vybudování celé domácí fotovoltaické soustavy včetně tepelného čerpadla na klíč. A to i tak, aby zákazník nezaplatil za něco, co nebude využívat. S tím souvisí i pohled do vyúčtování za elektřinu a odhad budoucí spotřeby. Na té se logicky podepíše instalace tepelného čerpadla, ale odpadne platba za plyn. V úvahu je dobré vzít případně také pořízení elektromobilu, klimatizace či připojení bazénu.

Pokud by dodavatel chtěl vše naplánovat online bez prohlídky na místě, není to správně. Přítomnost technika na místě včetně prozkoumání možností propojení solárních panelů s bateriemi a tepelným čerpadlem a umístění tzv. zázemí fotovoltaiky lze označit za klíčovou. Samozřejmostí by mělo být vyřízení všech podkladů k žádosti o připojení k síti a také vyplnění formulářů k dotacím. Pokud by to firma nenabízela, dá se vytušit, že se v problematice příliš nevyzná.

Jih, nebo východ a západ?

Nutnost orientace střechy pro fotovoltaiku na jih je mýtus. „Menší část střechy domu máme jižním směr, takže jsme se čekali na vyjádření technika. Obávali jsme se, že fotovoltaiku nebude možné instalovat,“ popisuje majitelka domu a pokračuje: „On nám však naše představy ‚zboural‘ a umístění panelů navrhl pouze na dostatečně velké východní a západní části střechy. To nás příjemně překvapilo a díky tomu můžeme celé zařízení využívat na plný výkon už od ranních hodin, v létě až do pozdních večerních hodin.“

Ano, experti tvrdí, že ideální umístění solárních panelů je směrem na východ a západ společně. Tím dochází od rozbřesku až po západ slunce k jejich téměř maximálnímu využití a výrobě elektřiny. Pokud má dům střechu převážně s jižní orientací, není třeba zoufat. I tam se dá fotovoltaika bez problémů vybudovat. Její výkonnost však přece jen může být o něco nižší.

Je-li dům na vhodném místě, tedy ne v lese či v téměř celodenním stínu jiné zástavby, a má-li dostatečně velkou střechu, což by měl na místě posoudit kvalifikovaný technik, je možné ji osadit více panely a přebytky nespotřebované energie lze nabídnout k odkupu, což je však komplikovanější proces, nebo je nechat využívat sousedy. A to díky novele o sdílení energie, která vstoupila v platnost se začátkem roku 2023. V současnosti platí, že fotovoltaické mikrozdroje mohou mít kapacitu do 10 kW, probíhá však už legislativní proces s možností navýšení až na 50 kW.

Baterie ano!

Nejlepším řešením, jak kromě vlastní spotřeby naložit s vyrobenou elektřinou, je uložit ji do baterií a následně využít. Lze se obejít i bez baterií, ale pak investice ztrácí na logice. Solárními panely vyrobená energie se v ideálním případě ukládá do bateriových článků. Jejich počet záleží na prostoru v garáži či technické místnosti a solventnosti majitele nemovitosti. Z nich se pak dům zásobuje energií v době, kdy fotovoltaika již nevyrábí (večer, při zhoršených světelných podmínkách). Navíc pomůže při možných výpadcích a nabízí také jistou (bateriemi danou) omezenou nezávislost.

Upozornění pro ty, kteří by se pustili do fotovoltaiky bez baterií: Na jejich případné doplnění do systému už není možné čerpat dotační podporu.

Na co si také dát pozor Kvalitní instalace by měla obsahovat i dodávku chytrého řízení spotřeby, což má zvýšit podíl vyrobené elektřiny pro vlastní spotřebu a tím logicky i urychlit návratnost investovaných nákladů.

Co jsou to tzv. přetoky

Především v letních měsících se stává, že solární panely vyrobí více elektřiny, než domácnost spotřebuje. Dokonce tolik, že zaplní baterie (pokud došlo k jejich instalaci) a neustále ohřívá vodu v zásobníku. To, co ještě zůstává, se nazývá přebytkem, který „odchází“ do distribuční sítě. Jedná se tzv. o přetok do sítě. Je i možné si za něj nechat platit.

Dochází k prodeji oněch přetoků za spotovou cenu na burze. Některé společnosti ve výpočtu výkupní ceny zohledňují spotové (aktuální) ceny elektřiny na burze, nebo dokonce umožňují prodávat (ovšem budete muset i kupovat) energie za burzovní spotové ceny.

Lze i prodávat přebytky za fixní částky. Další možností je uzavřít smlouvu se společností, která vykupuje nadbytky za předem stanovenou cenu, kterou platí dlouhodobě.

Další možností je využívání virtuální baterie. Elektroměr změří hodnotu přetoků odevzdaných do sítě. Pokud později majitel fotovoltaiky potřebuje elektřinu od svého dodavatele, dostanete ji až do výše předchozích přetoků za zvýhodněnou cenu. Nikoliv zadarmo, protože funkce virtuální baterie se platí.

Příklad cenového návrhu fotovoltaické elektrárny na klíč Celková cena: 579 487 Kč (503 902 Kč bez DPH) Dotace NZÚ: 205 000 Kč Investice zákazníka: 374 487 Kč Pramen Solarinvest

Co má obsahovat cena FVE na klíč

Návrh systému, kompletní projektovou dokumentaci

Kompletní technologie pro provoz fotovoltaického systému

Instalaci systému ve sjednaném rozsahu, administrativní služby, vyřízení dotace, povolení distribuční společnosti

Pojištění pro škody způsobené třetím osobám, pojištění během instalace

Vypracování výchozí revize

Zaškolení obsluhy, plná uživatelská podpora

Konzultační servis

Co musí udělat klient

Akceptovat nabídku

Podepsat smluvní dokumentaci

Zajistit si e-identitu pro přihlášení do systému Nová zelená úsporám pro žádost o dotaci

Připravit podmínky pro montáž

Poskytnout zázemí a prostory pro umístění ovládacích prvků, případně baterií

Zaplatit (většinou část zálohově, zbytek po předání díla)

Co zajišťuje dodavatel FVE

Veškeré administrativní náležitosti

Dotaci z programu Nová zelená úsporám

Instalaci fotovoltaické elektrárny

Připojení k distribuční soustavě

Nutné revize před spuštěním

Zaškolení k obsluze

Záruční i pozáruční servis

