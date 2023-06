Fotovoltaika na ohřev vody: cena, dotace a kdy se vyplatí | e15.cz

Jak funguje fotovoltaika na ohřev vody

Solární panely nabízejí v otázce ohřevu vody několik různých možností.

Fotovoltaický ohřev vody : Jednoduchý systém navržený výhradně pro ohřev vody. Solární panely dodávají elektřinu do bojleru. Když soláry energii nevyrábějí, zajistí ohřev vody elektřina. Systém je cenově dostupný, nevyžaduje zásadní stavební zásahy, ale zcela závisí na počasí. Z hlediska využití potenciálu fotovoltaiky se tak nejedná o nejlepší variantu.

Fotovoltaika s ukládáním přebytků do vody : Častá volba zejména v minulosti, kdy byly baterie do fotovoltaiky velmi nákladné. Nicméně ohřev vody není primárním cílem podobného systému. Solární panely se starají v první řadě o provoz domácích spotřebičů. Na ohřev vody je případně využita až přebytečná energie.

Fotovoltaika s baterií a elektrickým bojlerem : V současnosti velice populární řešení. Solární energie je ukládaná do baterie a lze ji využít i v době, kdy slunce nesvítí. Po vyčerpání uložené energie bojler běží díky elektřině ze sítě.

Fotovoltaika s baterií a tepelným čerpadlem : Nejefektivnější a z dlouhodobého pohledu nejúspornější možnost. Nevýhodu představuje vysoká pořizovací cena. Tepelné čerpadlo kromě ohřevu vody využijete také při vytápění domu.

Solární kolektory: Solární ohřev vody pracuje na jiném principu než klasická fotovoltaika. Nedochází zde ke generování elektřiny, ale tepla. To ohřívá kapalinu v kolektorech a kapalina se následně postará o ohřev vody v zásobníku.

Volba adekvátního systému se odvíjí od konkrétních požadavků, a především od vašich finančních možností. Nejlevnější variantu v řádu desetitisíců korun tvoří fotovoltaický ohřev vody. Nejvíce si připlatíte za systém s tepelným čerpadlem – klidně přes milion korun.

Instalace – rodinný dům, nebo byt?

Nejlepší možnosti pro instalaci domácí fotovoltaiky nabízejí rodinné domy. Pro vybudování systému je totiž nutné zajistit dostatečně velkou plochu jak pro samotné solární panely, tak technickou místnost (případně garáž či kotelnu) pro střídač a baterii. Soláry se umisťují typicky na:

střechu domu

fasády

balkony

různé výklenky budovy

V ideálním případě by měla aktivní strana panelu směřovat na jih, přípustné jsou odchylky ve směru na východ a západ. Výraznější odchylky je ale již nutné kompenzovat větším počtem solárních panelů.

Instalace fotovoltaiky nemusí zůstat zapovězena ani majitelům bytů. Na trhu dnes narazíte na firmy, které se specializují na instalaci solárních panelů u bytových domů. Obecně je ale celý proces složitější, protože vyžaduje souhlas většiny členů bytového družstva nebo SVJ. Standardně se solární panely umisťují na společnou střechu. Fotovoltaika je následně jako součást společných částí bytového domu v podílovém spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek.

Další alternativu představují balkonové solární panely. I u nich ale v rámci bytového domu potřebujete souhlas ostatních vlastníků, protože dochází ke změně vzhledu budovy. Na balkonové solární panely se navíc aktuálně nevztahuje státní dotace.

Fotovoltaika svépomocí nebo na klíč

Instalace solárních panelů na ohřev vody vyžaduje nemalou investici, typicky v řádu statisíců korun. Řada lidí se proto snaží náklady na vybudování fotovoltaiky snížit a jako jednu z cest vidí instalaci svépomocí. Podobný krok ale často bývá kontraproduktivní. Z neodborné montáže svépomocí vyplývají značná bezpečnostní rizika. Člověk bez praktické znalosti fotovoltaických systémů, elektrických obvodů a zkušeností s připojováním zařízení do sítě by se do instalace svépomocí raději vůbec pouštět neměl. Ale ani zkušení kutilové se většinou nemohou poměřovat s profesionály, kteří solární panely uvádějí do provozu denně.

Zdaleka ale nejde jen o bezpečnostní aspekt. Instalace svépomocí s sebou přináší i problémy při pojistných událostech, a především při vyřizování dotace. V rámci žádosti o dotaci totiž prokazujete, že instalaci provedl subjekt s oprávněním od ministerstva průmyslu a obchodu. Nejvhodnějším řešením proto bývá instalace na klíč od některé z montážních firem. Ty za vás vyřeší kompletní projekt od samotného návrhu až po vyřízení dotace. Instalaci na klíč běžně nabízejí i hlavní dodavatelé elektřiny, například ČEZ, E.ON či PRE.

Cena: Kolik stojí solární panely na ohřev vody

Pořizovací cena se odvíjí od zvoleného řešení. Základní fotovoltaický ohřev vody, u něhož soláry dodávají elektřinu do bojleru, si zajistíte klidně za 50–60 tisíc korun. Pořízení komplexního systému zahrnujícího fotovoltaiku a tepelné čerpadlo vás může vyjít na více než jeden milion. Za oblíbenou variantu s baterií a elektrickým bojlerem zaplatíte zhruba 400–500 tisíc korun. V praxi se cena samozřejmě liší podle konkrétního projektu a také instalační firmy. Solární kolektory zpravidla vycházejí na 150–200 tisíc korun.

Dotace: Kolik pokryje Nová zelená úsporám v roce 2023

Reálně zaplacená částka je díky dostupným dotacím z programu Nová zelená úsporám mnohem nižší. Od státu můžete v závislosti na druhu instalace získat příspěvek od 40 do 200 tisíc korun. Maximální výše dotace je zároveň omezena na polovinu uznatelných nákladů. Přiznaná částka se zvyšuje s instalovaným výkonem a kapacitou baterie.

Dotace Nová zelená úsporám na fotovoltaiku pro rodinný dům

Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem 40 000 Kč Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60 000 Kč Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000 Kč Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu 10 000 Kč Za 1 kWh el. akumulačního systému 10 000 Kč

Podrobné informace o dotacích najdete na webové stránce Nová zelená úsporám. Žádost o dotace můžete aktuálně podávat do konce června letošního roku. Po krátké technické přestávce v průběhu letních prázdnin se příjem žádostí s drobnými úpravami spustí opět v září. Podpora fotovoltaiky bude pokračovat ve stejné výši a za stejných podmínek jako doposud. Žadatelé se ale od září dočkají zjednodušené administrace.

Zkušenosti uživatelů a jejich relevance

Solární panely nejsou žádnou novinkou a některé domácnosti díky domácí fotovoltaice šetří na ohřevu vody již řadu let. Na internetu tak není problém najít reálné zkušenosti uživatelů, které se týkají vybudování fotovoltaiky, dotačního procesu nebo každodenního provozu. Zkušenosti ostatních uživatelů vám mohou pomoci při rozhodování o pořízení solárních panelů či při výběru adekvátního systému. Zaměřte se hlavně na doporučení osob, které s fotovoltaikou „prožily“ alespoň jeden kompletní rok a mají zkušenosti s provozem i v zimním období, kdy solární panely vyrábějí méně energie.

VIDEO: Petr Částek z Columbus Energy o fotovoltaice

Vyplatí se fotovoltaika?

Většinu potenciálních uživatelů pochopitelně nejvíce zajímá, jestli se fotovoltaika vyplatí. Z dlouhodobého hlediska o investici pochybovat příliš nelze. Návratnost solárních systémů se při využití dotace běžně pohybuje mezi pěti až deseti lety. Naproti tomu životnost fotovoltaiky zpravidla činí zhruba 25–30 let. Řada instalačních firem vám dnes na fungování solárních panelů poskytne i podobně dlouhé záruky. Návratnost se odvíjí od mnoha faktorů, například od:

konkrétního solárního systému a jeho parametrů

spotřeby a životního stylu obyvatel domu

kapacity baterie

ceny energií

celkového využití solární energie

Obecně se vám fotovoltaika vyplatí zejména v případech, kdy dokážete využít většinu vyrobené elektřiny. Čím více jí zužitkujete, tím dříve se vám investice do solárních panelů vrátí.