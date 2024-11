Francouzská energetická společnost EDF se odvolá proti rozhodnutí českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ohledně svých stížností na český jaderný tendr. Mluvčí EDF to řekla televizní stanici BFM-TV. ÚOHS na konci října zamítl námitky francouzské společnosti i americké firmy Westinghouse, proti tomuto rozhodnutí se však lze odvolat k předsedovi úřadu.

"EDF má v úmyslu podat odvolání v nejbližší době," uvedla podle BFM TV mluvčí francouzské energetické společnosti. Přesnější datum neuvedla. Podle informací na stránkách ÚOHS v případě veřejných zakázek lze podat k předsedovi úřadu rozklad do 15 dnů od doručení prvoinstančního rozhodnutí.

Český antimonopolní úřad vydal ve čtvrtek 31. října tiskové prohlášení, ve kterém informoval o zamítnutí námitek, které proti jadernému tendru podaly společnosti EDF a Westinghouse, které zakázku nedostaly. ÚOHS také zakázal uzavřít smlouvu s vítězem tendru korejskou společností KHNP do doby, než úřad o věci rozhodně pravomocně. To by se stalo po uplynutí lhůty na podání rozkladu, pokud nikdo nevznese námitky, nebo po rozhodnutí předsedy ÚOHS, pokud EDF či Westinghouse podají rozklad.

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou EDF, dalšího uchazeče - Westinghouse - vyřadila ze soutěže už dříve.

První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů jsou při současných cenách 400 miliard korun. Polostátní energetická společnost ČEZ nyní s Korejci jedná o smlouvě, kterou by měly strany podepsat do konce března 2025.