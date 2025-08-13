GE Appliances reaguje na cla a přesune výrobu do USA. Investuje tři miliardy dolarů
Americký výrobce domácích spotřebičů GE Appliances v příštích pěti letech vloží tři miliardy dolarů (téměř 63 miliard korun) do modernizace a rozšíření svých továren ve Spojených státech. Výrobu plánuje převést z Číny a Mexika, aby zmírnil dopady amerických cel. Půjde o druhou největší investici v historii firmy a má přinést tisíc nových pracovních míst. Společnost, kterou vlastní čínská společnost Haier Smart Home, to ve středu oznámila v tiskové zprávě.
Součástí plánované investice je také dříve oznámený projekt rozšíření továrny na pračky za 490 milionů dolarů. Celkem budou peníze směřovat do továren v pěti státech USA. Generální ředitel GE Appliances Kevin Nolan uvedl, že společnost se dlouhodobě snaží vyrábět své produkty v blízkosti konečných trhů. Při rozhodování o modernizaci stárnoucích závodů ale hrály roli i obchodní úvahy.
„Myslím, že s ohledem na cla je nyní zřejmé, že výroba v USA je v současné době výhodná,“ uvedl a dodal, že žádná jiná firma vyrábějící spotřebiče v posledním desetiletí neinvestovala do výroby v USA víc, než kolik tam plánuje investovat v příštích pěti letech GE Appliances. Včetně nejnověji ohlášené investice firma od roku 2016 oznámila investice do 11 výrobních závodů v USA a do celostátní distribuční sítě za 6,5 miliardy dolarů.
GE Appliances navrhuje a vyvíjí výrobky ve svém sídle v Louisville, ale ne všechny vyrábí v USA. Část produkce zajišťuje prostřednictvím smluvních výrobců, mimo jiné v Číně, a to v případech, kdy jí chybí kapacita nebo když potřebuje využít globální dodavatelské řetězce. Firma tvrdí, že její hlavní obchodní strategií je umístit výrobu co nejvíce do USA a že nejnovější investice jsou dalším krokem k tomuto cíli. Firma zároveň uvedla, spolupracuje s univerzitami, technickými školami i středními školami, aby zajistila dostatek kvalifikovaných pracovníků pro své továrny a další provozy.
GE Appliances odhaduje, že její činnost přináší americké ekonomice ročně přes 30 miliard dolarů. Prostřednictvím vlastních provozů, dodavatelů a distribuční sítě přímo i nepřímo zajišťuje práci pro více než 113 tisíc lidí, napsala agentura AP.
