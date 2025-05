Americká cla, evropská byrokracie i generační předávání rodinného impéria. Zakladatel a šéf holdingu Koh-i-noor Vlastislav Bříza starší v rozhovoru pro FLOW otevřeně popisuje, s jakými výzvami se jeho podnikání potýká a co považuje za klíč k úspěchu.

Přestože je Vlastislav Bříza zastáncem rychlého rozhodování v byznysu, v případě hrozby amerických cel na evropské zboží sází na zdrženlivost. „Festina lente – spěchej pomalu. Trump je střelec, ale Američané mají vždy připravené tři až čtyři varianty,“ vysvětluje. Zavedení cel považuje spíš za politickou hru a říká, že dopady nemusí být bezprostřední. Přesto Koh-i-noor zvažuje, zda část výroby nepřesunout do USA – zejména v segmentu uměleckých potřeb.

Amerika jako příležitost

Spojené státy jsou pro Koh-i-noor čtvrtým největším vývozním trhem. „Pokud nám američtí partneři řeknou, že je to kvůli clům neprodejné, je to signál k akci,“ popisuje Bříza rozhodovací moment, kdy by přesun výroby dával smysl. Zároveň ale upozorňuje, že budovat fabriku v zahraničí není nic jednoduchého. „Přijít a otevřít dveře nestačí,“ říká s tím, že zkušenosti z Číny ho naučily opatrnosti.

Koh-i-noor: víc než jen tužky

Laická veřejnost má Koh-i-noor stále spojený s ikonickými tužkami. Ve skutečnosti ale holding zahrnuje desítky firem, od zdravotnictví přes automotive až po hotelnictví. „Diverzifikace je klíčem k udržitelnosti. Když se nedaří v jedné oblasti, drží to jiné,“ vysvětluje majitel. Nejrychleji podle něj roste zdravotnická divize, která úspěšně exportuje pod privátními značkami do Švýcarska i Japonska. Automobilová výroba zatím drží stabilní výkon, ale čelí výzvám spojeným s nástupem elektromobility.

Generace za volantem

Bříza otevřeně mluví o zapojení svých dvou synů i synovce do řízení firmy. „Já říkám, že mám dva a půl syna. Každý má svou oblast – od zdravotnictví po automotive,“ říká s nadsázkou. O předání firmy ale zatím neuvažuje. „Trump je starší než já a chce řídit další čtyři roky. Proč bych já měl končit?“ odpovídá těm, kdo se ho na generační výměnu ptají. Odchod plánuje pozvolný – začít chce s předáním operativy, rozhodnutí o investicích a financích si zatím ponechá.

Vedle průmyslových podniků vlastní Bříza i hotely v Třeboni a na Šumavě. Nepovažuje je ale za klíčový byznys. „Ekonomicky to není zázrak, ale přináší to radost,“ přiznává. Naopak fotbalový sen si už splnit nehodlá. Přestože uvažoval o koupi Dynama České Budějovice, k obchodu nedošlo.

