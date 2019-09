Prodeje elektromobilů vůbec poprvé klesly | E15.cz

Měsíční prodeje klesly v meziročním srovnání o čtrnáct procent na zhruba 128 tisíc elektřinou poháněných osobních vozů. S odkazem na zprávu analytické firmy Sanford C. Bernstein o tom informuje agentura Bloomberg.

Zájem o elektroauta opadává v Severní Americe a Číně, zatímco v Evropě roste. Propad v Číně – na největším světovém trhu s elektromobily – nastal poté, co vláda osekala dotace na pořízení vozidel s tímto typem pohonu. To podle společnosti Sanford C. Bernstein jen ukazuje, jak moc rozvoj odvětví závisí na pomoci státu.

„I přes očekávaný pokles nadále věříme v dlouhodobý růst poptávky po těchto vozech,“ uvádí podle Bloombergu analytická firma. Současně odhaduje, že za celý letošní rok budou globální prodeje elektromobilů vyšší minimálně o 23 procent oproti předchozím dvanácti měsícům. Dostat by se tak mohly na hodnotu přes 2,5 milionů prodaných vozů.

V Číně klesl minulý měsíc prodej elektrifikovaných aut o 4,7 procenta, poprvé za uplynulé dva roky. Již v červnu deník Financial Times upozornil, že klesající prodeje aut mohou stát život mnoho čínských autombilových start-upů a menších výrobců.

Celkem by z trhu mohlo zmizet více než deset firem, které díky elektromobilnímu boomu získaly na investicích přes deset miliard dolarů (přes 230 miliard korun). Mezi nimi se nachází například výrobce Nio.

Lídrem světových prodejů zůstává Tesla se zhruba 20 tisíci udanými vozy za měsíc červenec. O čtyři tisícovky kusů zaostala čínská BYD.