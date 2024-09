Ve zkrachovalé společnosti Liberty Ostrava se vyostřuje boj o vliv na budoucí dění. Poté, co prozatímní věřitelský výbor odsouhlasil spolupráci s firmou Vítkovice Trade Machinery (VTM) Jaroslava Strnada, se údajní zaměstnanci anonymně ozvali, že by tento krok mohl vést k poškození ostatních věřitelů a dalším „nežádoucím výsledkům pro ostravskou ocelárnu“.

Anonym v dopisu krajskému soudu, který je zveřejněný v insolvenčním rejstříku, píše, že za ideální nepovažuje ani variantu záchrany, se kterou přišla skupina Liberty jako dlužník. Zároveň ale vyjadřuje pochyby ohledně poctivého záměru společnosti VTM a jako vhodnějšího partnera označuje Třinecké železárny.

Zástupci odborů se ke sdělení údajných anonymních zaměstnanců nechtějí vyjadřovat. Uvedli, že se o něm dozvěděli z insolvenčního rejstříku a netuší, kdo jsou jeho autoři. Jeden z dalších oslovených zaměstnanců naopak spekuluje, že zpochybnění dobré víry VTM může být součástí snahy majitele zablokovat současnou snahu o obnovení výroby v huti a udržet si v ocelárně vliv. Insolvenční správce Šimon Peták zase nevylučuje, že nitky mohou vést k neúspěšnému uchazeči o tollingové financování, tedy do Třineckých železáren.

„Je otázkou, zda anonymní odesílatel je skutečně tím, za koho se v dopise vydává. Stejně tak to může být někdo z těch, kdo podal horší nabídku financování a neuspěl,“ řekl e15 Peták, který považuje za nutnou podmínku, aby se pisatel ke svému názoru přihlásil, jinak není s kým případný dialog vést. „Lze nicméně uvést, že rozhodnutí o výběru tollingového partnera je rozhodnutím všech členů prozatímního věřitelského výboru na základě ekonomických analýz a právního posouzení,“ dodal.

Insolvenční správce je ale přesvědčený, že nabídka VTM byla s ohledem na aktuální i budoucí stav huti nejvýhodnější. „Cílem je Liberty Ostrava prodat. Díky financím od VTM je možné udržet zaměstnance závodů 15 a 16, tedy rouroven a válcoven, a garantovat i jejich mzdy za srpen. Díky tomu budeme prodávat fungující podnik, což je pro majetkovou podstatu výrazně výhodnější,“ upozorňuje Peták a připomíná, že toto partnerství zároveň neurčuje následného kupce podniku. Nabídku mohou podat i další zájemci.

Oproti tomu nabídka Třineckých železáren byla podle Petáka v řadě klíčových parametrů nevýhodná. Mimo jiné její součástí nebylo uhrazení srpnových mezd z úvěrového financování, což by podle insolvenčního správce mohlo vést k hromadnému odchodu zaměstnanců.

Anonymní dopis nepovažuje za relevantní ani skupina CE Industries (CEI), ani její dceřiná společnost VTM. „Nevíme o žádné skupině zaměstnanců, která by nepodporovala tollingový projekt VTM, naopak se zatím setkáváme s výhradně pozitivními reakcemi. Tento anonymní dopis může být pokusem poškodit pověst CEI či VTM v rámci konkurenčního boje,“ reagoval mluvčí skupiny CEI Andrej Čírtek.

Do řízení se hlásí Guptovy firmy

Svůj boj o Liberty ale nevzdává ani Sandžív Gupta. Potvrzují to i poslední kroky jeho skupiny GFG (Gupta Family Group), které vyplývají z insolvenčního rejstříku. Prostřednictvím svého právníka a někdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána se management Liberty Ostrava ve druhé polovině srpna odvolal proti vydanému předběžnému opatření, které na začátku měsíce vydal ostravský krajský soud.

Předběžné opatření podstatně omezilo nakládání s majetkem Liberty. Znemožnilo vedení ocelárny například provádět jakékoliv kroky s emisními povolenkami nebo s pohledávkami huti vůči vlastnicky spřízněným firmám. Liberty Ostrava od té doby nesmí rozhodovat o provozu rouroven a válcoven. Oprávněností tohoto rozhodnutí se nyní bude zabývat Vrchní soud v Olomouci.

Navíc už od 20. srpna se v insolvenčním rejstříku začaly objevovat vnitroskupinové přihlášky pohledávek. Celkově jich mateřská skupina a sesterské i dceřiné firmy ostravské Liberty prokazatelně přihlásily za více než sedm miliard korun. Přihlášených věřitelů je přitom celkem bezmála tisíc, a tak je možné, že pohledávky uplatnily i další vlastnicky spřízněné firmy, jejichž názvy neodkazují ke skupině Liberty nebo mateřské skupině GFG nebo je zatím ještě nepodaly.

I kdyby insolvenční správce uznal jen dosud známé vnitroskupinové pohledávky, z Gupty by se stal jednoznačně největší věřitel Liberty Ostrava. Jenže Gupta část těchto pohledávek prodal singapurské společnosti Viant, která tak eviduje pohledávky za 6,7 miliardy korun. A vzhledem k tomu, že Viant není formálně spjata s holdingem Liberty, mohla by do budoucna na rozdíl od něj podstatně ovlivňovat vývoj insolvence prostřednictvím věřitelského výboru.

Na dotaz, zda by Viant mohla hájit Guptovy zájmy, Liberty v minulosti pro Seznam Zprávy reagovala s tím, že Viant je nezávislá společnost a žádní zaměstnanci skupiny GFG nemají na jejím fungování zájem.

Insolvenční správce Peták však ubezpečuje, že i tyto pohledávky budou předmětem řádného přezkumu. „Obecně lze říci, že postupování koncernových pohledávek je nezřídka přípravou pro ovlivňování insolvenčního řízení, což se může týkat i insolvenčního řízení Liberty Ostrava,“ konstatuje Šimon Peták. Pokud by prodej pohledávek správce z jakýchkoliv důvodů neuznal, zůstaly by holdingu, jehož firmy je podle svých slov přihlásily z procesní opatrnosti právě pro tento případ.

Mezi další velké věřitele patří zkrachovalý dodavatel energií Tameh, jenž eviduje pohledávku v hodnotě přes dvě miliardy korun, nebo státní Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP), která přihlásila pohledávku převyšující miliardu korun.