He3da spustila továrnu. Ostrý start výroby ale odložila na začátek příštího roku | E15.cz

„Začínáme vyrábět. Do konce roku běžíme v režimu zkušební výroby plus integrace těch zařízení do kontejnerů a dalších,“ řekl předseda představenstva MES Václav Binar. Firma dokončuje vývoj a zahajuje i výrobu potřebných elektronických komponent.

„Plán je, že do konce roku budeme mít veškeré finální výrobky zrealizované a od Nového roku začínáme komerční výrobu a dodávky hotových produktů, protože to není jenom baterie, ale celý systém,“ řekl Binar. Podle původních plánu se ovšem s ostrým provozem počítalo už na podzim 2019.

Závod podle Binara začne vyrábět bateriové články o kapacitě jedna a dvě kilowatthodiny určené pro energetiku ve všech možných využitích. „V první etapě naše výrobní kapacita bude 200 megawatthodin ročně a budeme vyrábět malá patnáctikilowattová úložiště určená pro domácnosti. Druhá linie je velká energetika, kontejnery od 500 kilowatthodin nahoru,“ řekl Binar.

V průběhu dalšího roku chce firma zvýšit kapacitu na 1,2 gigawatthodiny a v dalších letech až na 15 gigawatthodin. To by podle Binara mělo v areálu pracovat 1200 až 1500 lidí.

Na financování projektu se podle MES podílelo 300 téměř výhradně českých investorů, které sdružila společnost Battery Unite. „Našimi investory jsou fyzické osoby, právnické osoby i obce, biskupství, známé osobnosti,“ řekla spolumajitelka a obchodní ředitelka Battery Unite Miroslava Masaříková.

Na další fázi projektu by se podle ní měli podílet investoři z celého světa. Firma má podle webu SeznamZprávy zároveň spolupracovat například se společností Veolia. „Máme s ní podepsanou smlouvu o distribuci našich baterií v jejich celosvětové prodejní síti,“ sdělil Prus. Na druhou stranu, několik firem už s He3dou spolupráci naopak ukončila. Jedná se například o fond Avant či elektrotechnická skupina Fenix.