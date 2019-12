HE3DA se přiblížila výrobě baterií | E15.cz

Karvinské baterie HE3DA se přiblížily sériové výrobě, a výrobce tak konečně zveřejnil jeden z klíčových parametrů finálního produktu. Kapacita baterie má podle nových infromací dosahovat hodnoty sto watthodin na kilogram hmotnosti, a to i přestože v dřívějších propagačních materiálech HE3DA slibovala hodnotu více než dvojnásobnou.

Na první pohled nadějnému projektu, na který společnost od investorů vybrala už 1,5 miliardy korun, se tak nedaří rozptýlit pochybnosti kolem použité technologie.

Podle konstruktéra baterie Jana Procházky však firma u baterie uvádí stále stejné hodnoty. „Dříve uváděné vyšší číslo odpovídá vnitřní hmotnosti a kapacitě aktivních materiálů. Přibližně 100 watthodin na kilogram je kapacita celkové baterie i s obalem, chlazením a řízením. Uvádíme pořád stejná čísla, z naší strany se nic nemění,“ odpověděl na dotaz E15 Procházka s tím, že ostatní výrobci jsou na tom s kapacitou podobně.

Na světovém trhu už ale výrobci baterií dosahují hustoty dokonce vyšší, než o které HE3DA původně mluvila. Například Panasonic, který vyrábí baterie pro automobilku Teslu, se pyšní energetickou hustotou 250 watthodin na kilogram. Další světové firmy jako CATL, LG nebo Samsung se připravují na produkci baterií s energetickou hustotou blížící se hranici 300 watthodin na kilogram.

„Nově oznámená kapacita je minimálně v branži elektromobilů dávno překonaná, HE3DA se tak může vydat cestou stacionárních baterií, ale tam zase bude hrát zásadní roli cena a životnost. Tyto parametry zatím oficiálně neznáme,“ uvedl expert z oboru, který si nepřál být jmenován.

Snahu zaměřit se především na akumulátory ukládající energii z obnovitelných zdrojů ostatně připouští i sama HE3DA. „To, co nás odlišuje od konkurence, je zejména nehořlavost a stabilita. To je přitom pro stacionární úložiště nejdůležitější,“ vysvětluje Procházka. Konstruktér baterie navíc věří, že dokáže konkurovat i v oblasti energetické hustoty. „My nesoutěžíme o nejmenší článek či baterii, my soutěžíme o nejmenší úložiště. Pokud maximálně odlehčíte články, pak řízení a bezpečnost doháníte elektronikou. Nám přitom většina elektroniky a chlazení odpadne. Máme totiž robustní řešení už na úrovni článků,“ říká Procházka. Kilowatthodinový blok baterií HE3DA tak podle něho bude vážit stejně jako ty od výrobců Samsung či Panasonic. Hustotu celých bateriových bloků v rámci úložišť však už nelze ověřit, žádná z firem ji totiž neuvádí.

První baterie mají sjet z výrobních linek ještě letos, byť jen ve zkušební fázi. Slavnostní zahájení výroby propukne na jaře. Masová výroba v objemu 200 megawatthodin ročně pak v létě příštího roku a následně se bude navyšovat, slibuje hlavní investor projektu Radomír Prus.