HN: NWR chce žalovat Česko kvůli převzetí dolů OKD | E15.cz

Britský likvidátor společnosti New World Resources (NWR) chce žalovat Českou republiku kvůli převzetí dolů OKD, které NWR dříve vlastnila. Tvrdí, že stát, který převzal černouhelné doly OKD loni prostřednictvím své společnosti Prisko, akcionáře NWR poškodil o stovky milionů eur. Uvedly to Hospodářské noviny (HN). Podle nich se bývalý vlastník dolů dopisem obrátil na prezidenta Miloše Zemana, premiéra Andreje Babiše a několik ministerstev a mimo jiné v něm píše, že pokud nedospějí k dohodě do tří měsíců, zahájí likvidátor arbitráž u Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů při Světové bance.