Honda škrtá investice do elektromobilů. Do roku 2030 sníží rozpočet o 30 procent

Japonská automobilka Honda Motor sníží do konce finančního roku 2030 plánované investice do technologií pro elektromobily o 30 procent zhruba na sedm bilionů jenů (1,1 bilionu korun). Důvodem je nižší růst trhu s elektromobily, než se čekalo. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl generální ředitel Hondy Tošihiró Mibe.