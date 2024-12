Dodávky ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy se ve středu v důsledku vypršení tranzitní smlouvy pravděpodobně zastaví. Vyplývá to podle tiskových agentur z aktuálních údajů provozovatele ukrajinského systému pro přepravu plynu. Agentura Bloomberg nicméně upozorňuje, že tato data by se ještě mohla změnit.

V 16:00 středoevropského času byly podle ukrajinského operátora objednávky na středeční přepravu ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy nulové, napsala agentura Reuters. Ruský plynárenský gigant Gazprom již dříve uvedl, že dnes přes Ukrajinu do Evropy dodá 37,2 milionu krychlových metrů plynu, zatímco v pondělí to bylo 42,4 milionu.

Platnost pětileté dohody o tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy s příchodem nového roku vyprší. Kyjev již delší dobu avizoval, že dohodu nehodlá prodloužit. Své rozhodnutí zdůvodňuje ozbrojeným konfliktem s Ruskem, které prodejem surovin částečně financuje své válečné tažení na Ukrajině.

Moskva v důsledku invaze na Ukrajinu přišla o svou dominantní pozici v dodávkách plynu do Evropské unie. Ztráta levných dodávek ruského plynu nicméně přispěla ke zpomalení hospodářského růstu a k vzestupu inflace v EU, píše Reuters.

V roce 2023 dodalo Rusko přes Ukrajinu do Evropy kolem 15 miliard krychlových metrů plynu. To představuje pouze osm procent objemu plynu, který Rusko do Evropy různými cestami dodávalo v letech 2018 a 2019, upozorňuje Reuters.

Rozhodnutí Kyjeva neprodloužit dohodu o tranzitu ruského plynu ostře kritizuje slovenský premiér Robert Fico. Ten minulý týden pohrozil Ukrajině odvetnými opatřeními, včetně přerušení dodávek elektřiny, pokud Kyjev tranzit ruského zemního plynu na Slovensko zastaví.

Slovenské ministerstvo hospodářství dnes nicméně uvedlo, že Slovensko je na zastavení tranzitu plynu přes Ukrajinu připravené.

"Zastavení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu není racionálním rozhodnutím a způsobí růst cen na evropských trzích, který poškodí evropskou ekonomiku," napsalo ministerstvo v tiskové zprávě. "Negativní dopady tohoto kroku se kromě Slovenska a dalších evropských zemí dotknou i samotné Ukrajiny, která také přijde o poplatky za tranzit. Navzdory těmto faktům se Slovensko dopředu připravilo na nelogický krok ze strany Ukrajiny a má připravené dostatečné zásoby plynu i alternativní dodávky na rok 2025," dodalo.