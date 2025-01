Automobilka Hyundai mění plán, jak přestavit svoji továrnu v Nošovicích. Její jediný závod v Evropské unii měl projít modernizací, která by mu umožnila zhotovovat výhradně elektrické vozy. Vzhledem k výraznému ochlazování trhu s elektromobily v Evropě však jihokorejská společnost volí opatrnější postup. Úprava výrobních linek začne nejdříve koncem příštího roku a jejím výsledkem bude, že nanejvýš každé druhé vyráběné auto bude moci být elektrické. Webu e15.cz to sdělil šéf výroby závodu Martin Klíčník.

331 tisíc. Tolik vozů loni vyrobila Hyundai v Nošovicích. Téměř tři čtvrtiny připadly na model Tucson, zbytek tvořily vozy i30 a Kona Electric. A je to právě odbyt čistě elektrických aut, co dělá těžkou hlavu manažerům z Nošovic, Soulu i celé Evropy. V roce 2022, kdy šly ještě prodeje elektromobilů nahoru, se podílely na všech v Nošovicích vyráběných vozech deseti procenty, o rok později třinácti.

Pro loňský rok Hyundai počítala se 17procentním podílem, ten se ale kvůli nezájmu zákazníků vrátil zpět na deset procent. A to je také důvod, proč nyní automobilka mění plány, kdy a jak výrazně závod proměnit. Proměna vyjde na desítky milionů korun.

„Jelikož neočekáváme, že by měla poptávka po elektrických vozech rychle růst, tak preferujeme méně nákladnou a jednodušší variantu navýšení výrobní kapacity elektromobilů, a to na padesát procent,“ říká Klíčník. To znamená, že maximálně každé druhé auto, které zde zhotoví, bude moci být elektrické. V současnosti je limit třicet procent, který výrobci prozatím bohatě postačuje.

I Hyundai čelí konkurenci čínských elektromobilů, takhle se zvyšuje jejich export z Číny:

Ostatně podíl čistě elektrických aut na všech prodaných automobilech napříč značkami v Evropské unii loni činil pouze 13,6 procenta, uvedlo Evropské sdružení výrobců automobilů.

Pro příští rok Hyundai počítá s výrobou 294 tisíc vozů, z toho 43 tisíc plně elektrických – to je množství, o kterém je distributorská síť značky přesvědčená, že je schopna na trhu udat.

„EU zcela evidentně nejde v souladu s tím, co chtějí zákazníci. Je to vidět už ve výrobním plánu na příští rok. Naše distributorská síť nemohla plně vycházet z požadavků zákazníka. Spočítala si, kolik je schopná prodat elektrických vozů, a podle toho zastropovala množství spalovacích aut, které je ochotná prodat,“ dodává Klíčník. Společnost tak činí proto, aby se vyhnula placení emisních pokut Evropské komise, nebo je alespoň minimalizovala.

I kvůli nejisté poptávce po elektromobilech Hyundai letos zpomaluje výrobu. Loni vyráběla tempem 66 vozů za hodinu, letos jich bude šedesát, což má za následek například i to, že výrobce snižuje stavy z 3100 zaměstnanců asi o stovku. Má se tak stát formou přirozené fluktuace, tedy nenahrazováním dobrovolně odchozích, a snížením počtu agenturních pracovníků.

Elektromobily z dílny nošovické Hyundai

Pozice nošovického závodu je dvousečná. Na jednu stranu jeho odbyt nezávisí jen na poptávce zákazníků v Evropské unii, protože z Nošovic putují nové automobily také na blízkovýchodní či africké trhy, kde značka navíc nemusí řešit emisní politiku. Na druhou stranu ale Nošovice nejsou jediným zdrojem, který chrlí vozy Hyundai do evropských dealerství. Automobilka na starý kontinent totiž vyváží například čistě elektrické modely Ioniq přímo z Koreje.

Má-li zůstat nošovický závod relevantní i do budoucna, bude potřebovat vyrábět více elektrických modelů. V současnosti sjíždí ze zdejších linek pouze elektrická Kona. „O nových modelech s vedením společnosti intenzivně jednáme, určitě budou přibývat i ty elektrické. Minimálně tři, případně čtyři modely budeme potřebovat k uživení výrobní kapacity,“ dodává Klíčník.

Patřičná rozhodnutí podle něj už automobilka učinila, kdy je ale oznámí, není jasné. Nošovice o získání modelů soupeří s dalšími závody Hyundai, ve světě jich je celkem patnáct. Za konkurenční lze částečně považovat závod v Turecku, byť není v Evropské unii.

V Česku se loni prodalo téměř 232 tisíc nových osobních aut, Hyundai byla druhou nejoblíbenější značkou po domácí Škodě. Elektromobily tvořily téměř pět procent trhu. Impulz do obchodu s „elektrikami“ by nicméně mohl přinést už letošní rok. Jejich celosvětový prodej by měl stoupnout nejméně o osmnáct procent na více než dvacet milionů, odhadla ve své zprávě výzkumná společnost Rho Motion.

„Jestliže byl rok 2024 rokem voleb, rok 2025 je rokem legislativy. V EU se zavádějí emisní cíle, Trumpovo prezidentství slibuje změny v USA a Čína pokračuje v oblíbeném systému pobídek. Přesto očekáváme stabilní růst ve všech regionech, přičemž Čína bude i nadále v čele,“ uvedla vedoucí výzkumu Rho Motion Iola Hughesová.

K vyšším globálním prodejům mají přispět i zmíněné prodloužené dotace na pořízení elektromobilů v Číně, kde se má prodej zvýšit o sedmnáct procent na téměř třináct milionů e-aut. V Evropě, tedy na druhém největším světovém trhu s elektromobily, se čeká růst prodeje o patnáct procent na 3,5 milionu, a to díky širší nabídce levnějších modelů, a také kvůli emisní politice Evropské unie. Ve Spojených státech a Kanadě se má letos prodej zvýšit o šestnáct procent na 2,1 milionu.