Hyundai v Nošovicích chystá hromadné propouštění | e15.cz

Společnost Hyundai Nošovice se chystá hromadně propouštět. Výpověď by se měla dotknout desítek zaměstnanců jedné z výrobních hal, kde pracuje dvě stě lidí. Změny souvisejí s přechodem společnosti na elektromobilitu.

„V souvislosti se snižováním poptávky po manuálních převodovkách uzavřeme koncem února výrobu v hale Převodovkárna, kde pracuje kolem 200 zaměstnanců,“ řekl Petr Michník ze společnosti Hyundai pro server Idnes.cz. „Většinu převedeme na jinou výrobu. Asi dvacet, možná i třicet lidí ale nově zaměstnat nedokážeme, především ze zdravotních důvodů. Požadavky na zdravotní kondici jsou na jiných provozech vyšší,“ dodal. Informace o propouštění Michník potvrdil i pro e15.

„Pokud budeme muset propustit třicet a více lidí, máme ze zákona povinnost to úřadu práce hlásit, což jsme udělali. Když limit nepřekročíme, oznámení stáhneme,“ dodal Michník.

"Hlavním důvodem je přechod na výrobu baterií do elektromobilů. Již v roce 2022 jsme za stejným účelem přestavěli Převodovkárnu 2, kde místo zhruba stovky míst vzniklo více než 400 pracovních míst ve výrobě baterií. U Převodovkárny bude stejný scénář, také vznikne násobně nových míst," řekl Michník pro e15.

Hyundai Nošovice je první výrobní závod Hyundai v Evropě

Video se připravuje ... Hyundai Nošovice - deset let automobilky • VIDEO Hyundai

Společnost o propouštění jednala i s odbory. Těm podle Idnes vadí, že firma nabízí lidem náhradní práci pod jejich kvalifikační úrovní.

„Většina si profesně pohorší. Například lidem, kteří 15 let obsluhovali stroje CNC, což je vysoce odborná práce, nabídlo vedení místo u pásu na výrobních linkách,“ řekl předseda ZO Kovo Hyundai Czech Patrik Fupšo.

Přeškolování zaměstnanců se týká i Škody Auto. Ti se podle odborů bojí, že po kompletním přechodu na elektromobilitu ztratí práci, jak upozorňují tamní odbory. Ještě donedávna to navíc vypadalo, že by se výroba klíčového škodováckého modelu Enyaq mohla přesunout do německého Cvikova. Koncern Volkswagen nicméně potvrdil, že výrobu elektromobilu nechá v Mladé Boleslavi.

Automobilka na elektromobily hromadně přeškoluje své pracovníky. A ačkoliv je výroba elektroauta na lidskou práci méně náročná, společnost propouštět zaměstnance neplánuje, tvrdí koordinátor technického vzdělávání Pavel Richter.