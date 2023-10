Škoda Auto na elektromobily přeškolila 24 tisíc zaměstnanců. Propouštět je nebude | e15.cz

Zaměstnanci Škoda Auto se bojí, že po kompletním přechodu na elektromobilitu ztratí práci, jak upozorňují tamní odbory. Ještě donedávna to navíc vypadalo, že by se výroba klíčového škodováckého modelu Enyaq mohla přesunout do německého Cvikova. Koncern Volkswagen nicméně potvrdil, že výrobu elektromobilu nechá v Mladé Boleslavi. Automobilka na elektromobily hromadně přeškoluje své pracovníky. A ačkoliv je výroba elektroauta na lidskou práci méně náročná, společnost propouštět zaměstnance neplánuje, tvrdí koordinátor technického vzdělávání Pavel Richter.

Uzemňovací černo-zelené boty a jasně zelené montérky. Při vstupu do Škoda Academy v Mladé Boleslavi, kde automobilka přeškoluje své zaměstnance po boku studentů odborného učiliště, nás míjí jeden z učňů oblečený v „uniformě“ elektrikářů. Míří do třetího patra, kam teď mladoboleslavská automobilka soustředí veškeré vzdělávání tykající se elektromobility. Zaměstnanci i studenti se tady setkají s novými technologiemi dříve, než je společnost uvede na trh. „Dostaneme se k vozidlům ještě předtím, než začne jejich sériová výroba. Takže takové dva roky dopředu víme, jaké technologie budou ve vozech použity a můžeme se na ně dopředu připravit a aktualizovat učební osnovy,“ popisuje Richter.

Když přišla na svět v roce 2018 první elektroauta, začala automobilka nejdříve se školeními pro techniky, především v předvýrobních úsecích. Před uvedením modelu Enyaq na trh v roce 2021 začala mistry seznamovat s tím, jak elektrické vozy fungují, a nechala je autem se projet. Od 2018 proškolili více než 24 tisíc zaměstnanců ze všech českých závodů. Celkem má Škoda Auto přes 36 tisíc zaměstnanců. Mnohá školení ale mají časově omezenou platnost, a je proto potřeba zaměstnance neustále rekvalifikovat. I proto, že expertů na elektromobilitu je v Česku nedostatek.

Výuka se od té doby stočila více odborným směrem. Experty, kteří již mají technické vzdělání, ale ne pro oblast elektromobility, tady ve Škoda Academy za dva roky dálkového studia připraví na závěrečné zkoušky, aby získali elektrotechnické vzdělání. Nabízejí ale i kurzy podstatně kratší. Udržovací kurzy pro zaměstnance, kteří již vzdělání pro výrobu elektromobilů mají, trvají jen pár hodin ročně, ty základní od jednoho do čtyř dní. Nedávno přibyl i kurz pro manažery.

Struktura vzdělávání se spolu s elektromobilitou navíc dost proměnila, elektroauto je sice podle Richtera snazší na ovládání i servis, má ale více řídicích jednotek. Řadu věcí, které dřív museli znát jen vysoce kvalifikovaní experti, se nyní učí už i specialisté. Jde o poměrně náročnou kvalifikaci a Richter očekává, že se po ní zaměstnancům zvýší mzda. O kolik, to ale nepřiblížil.

Během covidu naráželi ve Škoda Auto na to, že byl na hale mezi údržbáři mnohdy pouze jeden expert. Když onemocněl, nastal problém. „Po covidu směřovalo jedno z prvních největších opatření ke znásobení počtu expertů. Jednoduchých manuálních činností ubývá. Kde existují opakující se algoritmy, tam se automatizuje,“ popisuje Richter. Tvrdí ale, že s růstem automatizace přibylo také údržbářů a seřizovačů linek.

Půl milionu za experta na elektro

Žádná pracovní místa tak s rozvojem elektromobility podle Richtera nezaniknou, ačkoliv se určitě promění jejich složení. „Za svou kariéru jsem byl u zániku mnoha profesí. V roce 2000 byli ještě lešenáři, sedláři, truhláři, dnes tu nikdo takový není. Objevily se nové profese, mechatronici nebo IT specialisté. Dnešní seřizovači vykonávají vysoce odborné činnosti oproti tomu, co dělali dřív. Je to přirozený vývoji. Jak se vyvíjí modely vozů, transformují se i profese a dochází tak k neustálému rozvoji zaměstnanců,“ říká Richter. „Takže ano, budeme muset přeškolit většinu personálu. Určitě polovinu, dvě třetiny a dotkne se to i kancelářských profesí,“ dodává. Propouštění ale podle něj v plánu není.

Uplatnění pro všechny rekvalifikované bude mít podle něj Škodovka už jenom proto, že školení elektro expertů a programátorů robotů a automatizace vyjde firmu na 300 tisíc až půl milionu korun za každého. I studentům své odborné školy proto Škoda Auto garantuje, že je po studiích zaměstná.

Naopak stále méně potřební budou pro firmu agenturní pracovníci. Agentury se již s opadem zájmu ze strany výrobních firem potýkají, jak přiznal například ManpowerGroup.

„Může se to stát. Nicméně ve Škoda Auto přistupujeme k těmto zaměstnancům stejně jako ke kmenovým a jsou z drtivé většiny také členy odborů,“ podotýká Richter. „Zaměstnance, který ukáže, co v něm je, si rádi převlékneme do škodováckých montérek, protože již víme, jaké kvality nám nabízí,“ dodává.