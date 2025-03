I složité výběrové řízení vyhodnotí za pouhou hodinu. Nový systém Tendera ušetří čas firmám i státu

Původně vznikla pro podniky skupiny CSG zaměřené na leteckou a armádní techniku. Tendera tedy zvládá i velmi složité soutěže s velkým množstvím specifikací a informací včetně utajovaných. Podle Lukáše Hefky, který ve firmě CS Soft zodpovídá za oblast AI, je ale systém univerzální a nalezne uplatnění nejen v soukromé, ale i ve veřejné sféře.

Tendera má zásadně usnadnit vypisování výběrových řízení včetně výběru vítězů. A má sloužit i dodavatelům, pomůže jim splnit zadání tím, že vyhodnotí, nakolik jsou jejich výrobky a služby v souladu s analyzovanou soutěží. Tendera tak přináší bonusy jak zadavatelům, tak soutěžitelům.

„V oblasti letectví je běžné, že tendrová specifikace má čtrnáct set požadavků. Lidé, kteří to dostanou na starost, musejí posoudit, zda všechny vyhovují, případně do jaké míry. To zabere až stovky hodin práce. My ale usilujeme o to, aby to systém Tendera dokázal za pouhou hodinu,“ říká Hefka. Prostřednictvím AI je dokonce možné vést s tendrovou specifikací dialog. I to hodně šetří cenný čas. Lze se například dotazovat, jestli je potřeba dodat ještě další dokumenty, co přesně mají obsahovat a podobně.

Vzhledem k velké úspoře lidské práce se investice do systému vrátí prakticky okamžitě, podle Hefky už první měsíc. „Cenový model, který dokončujeme, je postavený na měsíčním předplatném, aby si zákazník mohl ověřit, zda mu systém vyhovuje, a rozhodnout se, jestli si ho koupí,“ dodává.

Tendera může fungovat v cloudovém prostoru, jehož předností je rychlé připojení k systému a jeho využívání. Pro maximální míru bezpečnosti je ale připravena i možnost instalace přímo do firem. „Nejsme start-up, nevyužíváme jen on-line nástroje typu ChatGPT a nestavíme na nich svoje produkty a služby. Modely AI sami vytváříme a trénujeme,“ zdůrazňuje vedoucí oddělení AI v CS Softu.

Důraz na kyberbezpečnost

V cloudové variantě je bezpečnost dat vložených do systému Tendera řešena pomocí certifikovaných partnerů. Součástí je šifrovaná komunikace, přičemž vkládaná a uchovávaná data jsou také šifrovaná. „Naše společnost má i s ohledem na dodávky systémů řízení letového provozu s požadavky na kybernetickou bezpečnost poměrně značné zkušenosti a umí si poradit i s národními odlišnostmi,“ ujišťuje ředitel ICT divize CSG Aerospace Jan Zetek.

Druhou možností je zmíněné dodání v takzvaném on-premise řešení, kdy je zákazníkovi systém nainstalován na jeho hardware, případně dostane server se systémem. To může vyhovovat společnostem zaměřeným na státní zakázky pro armádu či policii. „Jsme plně schopni vyhovět požadavkům na vyšší stupně utajení, které odpovídají zákonným podmínkám Národního bezpečnostního úřadu, a tedy i NATO. Architekturu systému Tendera jsme navíc podrobovali penetračním testům. Samozřejmě je budeme provádět pravidelně, aby byl neustále a dostatečně odolný vůči útokům zvenčí,“ dodává Zetek.

Šéf CS Softu Tomáš Richtr připomíná zkušenost založenou na více než dvacetileté historii firmy: „Vyrostli jsme v oblasti letectví, a tudíž jsme hodně vycepovaní v nárocích na kvalitu vývoje softwaru a právě i na kybernetickou bezpečnost. Máme mnohem více zkušeností než start-upy, které často postupují metodou pokusů a omylů.“ CS Soft podle Richtra klade důraz na odolnost všech svých produktů a služeb, a to i s ohledem na teprve chystaný zákon o kybernetické bezpečnosti.

Richtr je přesvědčen, že v dalších měsících nastane nesmírně rychlý vývoj AI, za nímž ale bude pokulhávat tempo vývoje kyberbezpečnosti. „Nejen v Evropě se zcela určitě spálíme kvůli tomu, co všechno dnes lidé zadávají do ChatGPT a nově třeba do čínské AI DeepSeek. Málokdo si uvědomuje, že ti, co stojí na druhé straně, včetně zpravodajských služeb všechna tato data shromažďují a analyzují. Bude to mít dopady na globální dění,“ varuje.

Systém zatím nemá soupeře

Prvním zákazníkem systému Tendera je jedna ze společností skupiny CSG Eldis, která vyrábí aktivní radary a další systémy pro řízení letového provozu. „Tenderu už má k dispozici, velmi oceňuje její přínosy. Systém nabízíme nejprve firmám ze skupiny CSG, v dalším kole oslovíme český a slovenský trh a následně globální zákazníky,“ přibližuje obchodní strategii Hefka.

Už stávající podoba produktu by podle něj zcela jistě nalezla uplatnění také na ministerstvech, která ročně soutěží stovky položek. Především by pomohla kontrolovat posuzování tendrových nabídek od dodavatelů. „Když úřady vypíší soutěž, přijdou jim desítky nabídek, které mohou být obsáhlejší a jejich vyhodnocení, zda a nakolik odpovídají zadání, zabere spoustu času. Následně je potřeba je ohodnotit a ve finále vybrat tu nejlepší. Přesně to je úloha, kterou umí systém Tendera za hodinu splnit,“ popisuje výhody Hefka.

Systém Tendera podle CS Softu v této chvíli nemá konkurenta. „Provedli jsme několik analýz trhu a nadále je provádíme. Přímý soupeř neexistuje,“ je si jistý Hefka. Přestože jsou některá řešení zčásti podobná, nezaměřují se na posuzování tendrových specifikací vůči poptávaným výrobkům nebo službám. Jejich hlavním úkolem je prostřednictvím agregátorů výběrových řízení a AI vyhledávat tendry, do nichž by se daná firma mohla přihlásit.

Určitou překážkou, na kterou CS Soft ještě naráží, je nejednotnost poptávkové a nabídkové dokumentace. „Teď pracujeme na druhé verzi systému, která bude umět automatizovaně vytahovat tendrové požadavky z jednotlivých dokumentů. Problém je v jejich odlišnosti, jednotný formulář zkrátka ne­existuje. Z vlastní zkušenosti vím, že když nám naše obchodní oddělení předá různé nabídky včetně tendrových specifikací, je dost obtížné se jimi probrat,“ vysvětluje Hefka.

V současnosti jsou některé dokumenty obtížně zpracovatelné i lidským okem nebo počítačem. Typicky jsou to skeny pořízené na různých snímacích zařízeních. Tento problém zatím umí systém Tendera řešit asi z osmdesáti procent, cílem je stoprocentní schopnost. „Intenzivně na tom pracujeme. Často přemýšlím nad tím, proč zadavatelé soutěží nepostupují vůči dodavatelům vlídněji a neposílají své požadavky třeba v excelu,“ podivuje se Hefka.

První AI vlaštovka CS Softu

S vývojem systémů s využitím vlastní AI začal CS Soft před více než dvěma roky, kdy s příchodem ChatGPT vyvstala nutnost zpracování velkých jazykových modelů. Firma ale nechtěla používat jen běžné on-line nástroje, jejichž uživatelé nemusejí do problematiky AI nijak hluboce vidět a pouze používají aplikační programové rozhraní (API).

To byl začátek vývoje vlastní umělé inteligence pro potřeby skupiny CSG, především pro oblasti řízení letového provozu a oprav letecké a armádní techniky. Vzhledem k tomu, že tyto podniky pracují s citlivými informacemi, pohybují se v off-line prostředí, a nikoliv na internetu. Vlastní AI tedy byla nezbytností.

Prvním systémem na této bázi, který vznikl ve spolupráci s leteckými opravnami Job Air Technic z CSG, byl JATISmro, který výrazně zefektivňuje procesy při servisu a opravách dopravních letadel. Využívá modely umělé inteligence a strojového učení a vychází z historických dat, na jejichž základě dokáže předpovídat možné servisní úkony i potřeby mate­riálů a nástrojů včetně alokace lidských zdrojů. Tím zrychluje a zlevňuje údržbu letadel.

JATISmro je už v Job Air Technic v provozu přes rok. „Nyní jsme ve fázi přípravy vstupu na globální trh. Distributor, s nímž jednáme, má v portfoliu tisíce zákazníků a jeho odezva na schopnosti systému je obrovská. Cílíme na desetiprocentní zvýšení efektivity, takže u velkých společností na servis a údržbu letadel ušetří JATISmro miliony eur ročně. Každý finanční nebo výkonný ředitel si rychle spočítá, že se systém vyplatí,“ říká Hefka. Kromě oprav letadel lze JATISmro přizpůsobit například i servisu vlaků či tramvají a dalších kolejových vozidel.