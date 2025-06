Moravec představil kroky, které firma Zeveta podniká v oblasti udržitelnosti. Díky modernizaci výroby společnost snížila od roku 2018 spotřebu plynu na čtvrtinu. Investuje také do úspor vody, recyklace odpadu, rekultivace okolí továrny a výstavby fotovoltaických panelů.

Ve snaze plnit environmentální kritéria ESG musí státy i firmy zavádět šetrnější opatření, jako je nahrazování munice z olova ekologičtějšími materiály a následně jejich šetrná likvidace. Oba diskutující se však shodli, že regulace ESG dává českému zbrojnímu průmyslu jistou nevýhodu oproti státům, jako jsou USA, Izrael či Indie, které nemají jednotná a mnohdy přísná pravidla.

Klíčové je dlouhodobé plánování

V otázce investic do průmyslu Helm upozornila na důležitost udržitelného dlouhodobého plánování výdajů do obrany, aby i samotné firmy mohly plánovat vlastní rozšíření a měly jistotu odbytu svého zboží. Helm upozornila také na jeden rozšířený omyl, který se často opakuje právě při debatách o zvyšování obranného rozpočtu.

„Lidé si myslí, že když se zvýší obranný rozpočet, technologie jsou připravené a můžou se hned nakoupit. Ale takhle to nefunguje,“ upozorňuje Helm. Státy podle ní často drží výrobce v nejistotě, protože samy nevědí, kdy a jaké technologie budou potřebovat.

reaktivní protitankové granáty RPG-75 | Zdroj: Zeveta

„Český průmysl velmi rychle zareagoval na výrobu dronů a dnes vyrábíme špičkové technologie,“ uvedl Moravec k tomu, v čem se Česku daří a kde se podařilo naskočit na rostoucí trend.

Nečekejme, až bude zase mír

Helm označila investice do vědy a výzkumu v kontextu obrany za klíčové pro státy s průmyslovou kapacitou, jakým je právě Česko. Právě tím by se zabránilo odlivu kapitálu z Česka. Na závěr se oba diskutující shodli, že je klíčové zabývat se těmito otázkami v době krize, kdy je opět obrana jedním z velkých témat, a nenechávat to na dobu po ukončení krize, kdy v minulosti došlo k úpadku zájmu o obranu.