Investor Hlavenka vstupuje do energetiky. Koupil podíl v SolSol | e15.cz

Největší český distributor solárních panelů, společnost SolSol, má nového podílníka. Zhruba desetinu firmy získal investor do startupů Jiří Hlavenka, který například pomáhal zakládat brněnský vyhledávač letenek Kiwi.com. Hlavenka má kromě finančního posílení pomoci hledat nové byznysové příležitosti například v oblasti chytrých sítí.

Společnost SolSol patří v oboru energetiky k nejrychleji rostoucím firmám v Evropě. Česku v něm podle nově zveřejněného žebříčku listu Financial Times mezi roky 2018 až 2021 dokonce vévodí. V loňském roce firma své tržby zvýšila ještě rychleji, zhruba čtyřnásobně, když utržila 2,4 miliardy korun, a zpomalit nehodlá ani do budoucna.

Překotný růst je také důvod, proč Hlavenka do firmy vstupuje. Podnikatel, který pomáhal v růstu mnoha startupům, má totiž pomoci tento rozvoj ukočírovat.

„Dynamický růst s sebou logicky přinesl výzvy, na něž je dobré mít partnera, který si podobnými zkušenostmi už mnohokrát prošel,“ vysvětluje motiv změny vlastnické struktury zakladatel společnosti SolSol Radek Orság, jenž nadále drží podíl 89,5 procenta. Výši transakce žádná ze stran komentovat nechtěla, podle zdrojů E15 nicméně suma za 10,5 procenta podílu přesáhla sto milionů korun.

Hlavenka má pomoci posílit nejen hlavní byznys, a tedy pomoci dostat fotovoltaiku a baterie do dalších domácností, ale také prozkoumat byznysové možnosti v oblasti „smart grid“ řešení. Jsou to služby, které umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase, a tak zákazníkům firmy zajistit výhodnější pozici na trhu s energiemi.

„Majitelé námi dodaných solárních střešních elektráren a baterií by mohli vydělávat na tom, že bychom část jejich výrobních a úložných kapacit systematicky řídili. To znamená, že bychom například dodávali jejich elektřinu do sítě v době, kdy ji sami nepotřebují,“ říká Hlavenka.

Společnost SolSol, která na českém trhu distribuce solárních komponent drží podíl kolem 35 procent, loni vykázala provozní zisk (EBITDA) 240 milionů korun. Zatímco v loňském roce dodala na český trh 120 megawattů panelů, letos to už má být kolem 200 megawattů. Firma také od letošního jara rozšíří sortiment, když k panelům, střídačům a k bateriím přidá konstrukce a rozvaděče. Drtivou většinu produktů vozí z Číny, ve svém portfoliu má ale i evropské výrobce.

S tím, jak se zvětšuje firma, roste i počet zaměstnanců. Zatímco v roce 2021 měla dvě desítky pracovníků, letos už jich je padesát a nové zaměstnance dále nabírá.

Hlavenka byl u zrodu řady významných projektů. Kromě zmíněné role ve společnosti Kiwi.Com spoluzakládal a řídil nakladatelství Computer Press, pod jehož hlavičkou začal vycházet časopis Computer. Založil také první internetový obchod v Česku Vltava.cz. Momentálně se kromě byznysu věnuje politice. Jako nestraník za Piráty se v roce 2020 stal radním Jihomoravského kraje pro vědu, výzkum, inovace a IT.