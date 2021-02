Jahn zpět ve Škoda Auto: Klíčové je rozvinout elektromobilitu a konektivitu | E15.cz

Těšíte se na návrat domů? Co vás k němu vedlo?

Těším se moc. Jsem rád, že mohu uplatnit zkušenosti, jež jsem za dvanáct let nasbíral ve Škodovce při realizaci nové strategie. V Číně mi skončil čtyřletý kontrakt. Původně byl tříletý, o rok jsem ho dříve prodloužil. Při výběru nové práce jsem zohlednil i přání rodiny vrátit se domů. Bylo to i mé osobní přání, žít po tak dlouhé době znovu v Česku. Práce ve Škodovce na této pozici je velmi zajímavá, jsem za ni velice rád.

Na starost budete mít prodej a marketing, jakou v tomto chcete přinést strategii, nebo navážete na existující?

Má představa je dál rozvíjet značku, mimo jiné na rozvíjejících se trzích, a rozvíjet témata jako elektromobilita, konektivita. Ta jsou do budoucna klíčová. V tom je myslím skryto všechno. Víc vám zatím prozradit nemohu.

Když zmiňujete rozvíjející se trhy, tak tím myslíte například Indii či Rusko, kde má Škoda zodpovědnost za veškeré aktivity celého koncernu Volkswagen?

Přesně tak. Když to odlehčím – nic jiného mi nezbyde.

Do Škody se vracíte uprostřed koronavirové pandemie, vnímáte svou úlohu jako o to náročnější?

Mám rád výzvy. Autoprůmysl se potýká s mnoha výzvami: pandemií, nedostatkem čipů, nástupem elektromobility, emisními cíli. Výzev je hodně, neberu je jako problém, ale jako o to zajímavější práci.

Martin Jahn

Jako absolvent VŠE v Praze nastoupil do agentury CzechInvest a mimo jiné přes řízení zastoupení v Chicagu, kde na DePaulově univerzitě získal MBA, vystoupal na pozici generálního ředitele. V letech 2004 a 2005 byl místopředsedou vlády pro ekonomiku, byl členem Rady vlády pro výzkum a vývoj. V roce 2006 nastoupil do Škody Auto jako člen představenstva odpovědný za personalistiku a vztahy s veřejnými institucemi. V dubnu 2008 se stal ředitelem VW v Rusku, o dva roky později přešel do centrály v Německu. Do společného čínsko-německého podniku FAW-Volkswagen se přesunul v roce 2016. Také byl prezidentem Sdružení automobilového průmyslu ČR. Francouzský prezident ho jmenoval Rytířem Řádu za zásluhy.