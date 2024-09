Investiční společnost Jet Investment rozšiřuje své portfolio o sektor venture kapitálu, tedy startupů. Za tímto účelem zřídila nový otevřený fond Jet Ventures, se kterým chce do začínajících firem investovat až 50 milionů eur, v přepočtu zhruba 1,3 miliardy korun. Působit bude ve střední Evropě a už dnes hlásí první investici do české firmy Partory.

Jet Ventures má být pro skupinu vstupem do startupového světa, v následujících letech mají na jeho činnost navázat další fondy. První fond budou řídit exšéf Českých Radiokomunikací Kamil Levinský a bývalý finanční ředitel výrobce cukrovinek MARS Inc. pro střední Evropu Roger Dorsch. „Budeme investovat do startupů, které jsou sice v rané fázi, ale mají již svou pozici na trhu a solidní růst počtu zákazníků i výnosů,“ plánuje Levinský, který očekává, že výnos fondu bude kolem dvaceti procent ročně.

Oborově se fond podobně jako mateřská skupina zaměří na průmysl, zejména na technologické firmy, které svým klientům dokážou nabídnout řešení zvyšující konkurenceschopnost ve výrobě nebo v navazujících dodavatelských a odběratelských řetězcích. Investovat hodlá v Česku, na Slovensku, v Polsku, Rakousku a Německu.

„Chceme podpořit evropský průmysl, který v zapojení high-tech inovací do tradičních průmyslových odvětví výrazně pokulhává za Spojenými státy a ztrácí konkurenceschopnost. Střední Evropa jako průmyslové srdce Evropy poskytuje inovacím ideální podhoubí,“ popisuje motivace založení fondu Igor Fait, řídící partner Jet Investment.

Fait zároveň se založením fondu ohlásil i první investici. Celkem 1,25 milionu eur, mírně přes 30 milionů korun, poslal fond do české firmy Partory, kterou založili bratři Milan a Jakub Málkovi. Jet Ventures tím ve startupu získal takřka 11 procent, díky čemuž se valuace Partory vyšplhala na přibližně čtvrt miliardy korun.

Partory nabízí firmám platformu, která díky umělé inteligenci a strojovému učení řídí komplexní dodavatelské služby nízkonákladových strojírenských dílů, které podniky nakupují ve velkých objemech.

„Nákup výkresových kovových dílů, jako jsou rámy, úchyty nebo spojovací materiál, firmy zbytečně zatěžuje. Komunikace, logistika a skladové hospodářství, které jsou s nákupem spojené, jsou často neefektivní jak finančně, tak časově. Partory funguje jako digitální továrna s neomezeným strojním vybavením,“ přibližuje Milan Málek.

„Z nahraného technického výkresu dokáže platforma algoritmem automaticky vybrat nejvhodnější výrobní technologii u auditovaných evropských dodavatelů, poptávku v reálném čase do 24 hodin nacenit a prověřit si a rezervovat volnou strojní kapacitu,“ pokračuje Málek s tím, že systém klientům dokáže ušetřit čas i peníze.

Partory dnes spolupracuje s 1500 evropskými výrobci strojírenských dílů, mezi něž spadají průmysloví obři jako například Honeywell nebo ThyssenKrupp. Na to, že má její byznysový model potenciál, sázejí i další investoři mimo Jet Investment. Podílníky už jsou delší dobu fondy jako Lighthouse Ventures GP, SFG, Presto Ventures nebo třeba Depo Ventures. Do černých čísel se chce dostat v roce 2025.

Ve spojených státech i v Evropě jsou investice do startupů kvůli zvýšeným tržním nejistotám v poslední době pod tlakem. V Česku se objem investic loni strmě propadl, podle analýzy CzechCrunch meziročně snížil o zhruba 76 procent. Z průzkumu investiční skupiny Depo Ventures však vyplývá, že letos se trh rizikového kapitálu opět vrací do normálu a opakování loňských slabých čísel nehrozí.