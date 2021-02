Shell: Naše produkce ropy bude už jen klesat | E15.cz

Shell chce do roku 2023 snížit své uhlíkové emise snížit o šest až osm procent ve srovnání s rokem 2016. Do roku 230 by pokles měl činit 30 procent, do roku 2035 45 procent a v roce 2050 by se z dnešní petrochemické společnosti měla stát karbonově zcela neutrální firma. Dřívější plán přitom počítal se snížením emisí do roku 2050 o 65 procent.

„Musíme naším zákazníkům dodat produkty a služby, které chtějí. Tedy takové, které mají co nejmenší dopad na životní prostředí,“ prohlásil šéf Shellu Ben van Beurden. Firma uvedla, že její uhlíkové emise dosáhl vrcholu v roce 2018 na hodnotě 1,7 gigatuny za rok. Produkce ropy vyvrcholila o rok později.

Investory plány Shellu nepotěšily. Akcie firmy od rána ztrácejí dvě procenta. Výrazně přitom klesají už od počátku pandemie nemoci COVID-19, od loňského ledna ztratily skoro polovinu hodnoty.

Shell už dříve oznámil, že v rámci restrukturalizace sníží během následujících 30 let počet pracovních míst o 9000 tisíc. To představuje asi desetinu stávajících zaměstnanců.

Zisk Shellu v loňském roce klesl o 71 procent na 4,8 miliardy dolarů. Byl tak nejnižší za uplynulých 20 let. Výnosy z těžby ropy a zemního plynu a z provozu rafinerií se prudce propadly, naopak se dařilo divizi prodeje, pod kterou spadají čerpací stanice. Shell totiž na mnoha stanicích nabízí doplňkové zboží jako základní potraviny, o nějž byl meziročně mnohem vyšší zájem.