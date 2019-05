K možnému vzniku třetí největší automobilky na světě říká své i Paříž. Klade si podmínky | E15.cz

Garance by měly zajistit, že Francie bude zastoupena ve správní radě nového subjektu. Uvedl to server CNBC. Mezi dalšími požadavky francouzského ministra je také například to, aby nebyly uzavírány žádné továrny Renaultu ve Francii a záruka toho, že nová společnost bude usilovat o pozici lídra trhu vývoje elektrických baterií.

Budoucímu subjektu by měl předsedat prezident společnosti Fiat John Elkann. Předseda představenstva Renaultu Jean-Dominique Senard by se pak pravděpodobně stal generálním ředitelem nové společnosti.

Dohoda obou automobilek by mohla mít také hluboké dopady na 20letou alianci Renaultu s Nissanem, která již byla oslabena krizí kolem zatčení bývalého předsedy Carlose Ghosna na konci loňského roku.