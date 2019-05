Kauza se znečištěnou ropou povede k nižšímu dovozu z Ruska, míní analytička | E15.cz

Byl to klidný velikonoční svátek, když kanceláře velkých ropných firem a rafinerií v Evropě dostaly e-mail v ruštině. „Co to sakra říkají?“ vzpomíná jeden manažer na to, jak reagoval, když poslal e-mail do moskevské kanceláře k překladu. A byl to šok. E-mail poslal běloruský státní provozovatel ropovodů Gomeltransněfť. Rafineriím a provozovatelům ropovodů v Polsku, na Ukrajině, v Maďarsku, na Slovensku a v České republice v něm oznámil, že ropa, která k nim směřuje z Ruska ropovodem Družba dlouhým 5500 kilometrů, je silně znečištěna.

„Žádáme vás, abyste okamžitě přijali veškerá opatření, a vyhnuli se tak případným ztrátám a dalším negativním důsledkům,“ uvádí se v e-mailu společnosti Gomeltransněfť datovaném 19. dubna, který měla možnost vidět agentura Reuters.

V následujících deseti dnech rafinerie a ropné firmy v Evropě omezily nákupy ruské ropy až o milion barelů denně, což představuje zhruba deset procent dovozu této suroviny do Evropy. Přerušení dovozu přispělo k růstu cen ropy na šestiměsíční maximum nad 75 dolarů za barel, poškodilo pověst Ruska jako vývozce v době zvyšující se konkurence ropy z USA a vyvolalo v Rusku vyšetřování, zda nešlo o sabotáž. Až do úterý však odběratelé ropy neslyšeli přímo od ruského provozovatele ropovodů Transněfť, že vyvážel znečištěnou ropu, upozorňují zdroje ze západních ropných firem a od obchodníků. A zatím nemají jasno ani v tom, kdy budou dodávky čisté ropy obnoveny.

Kontaminace ropy se netýká jen Ruska. Odběratelé americké ropy z Evropy a z Asie v uplynulém roce odmítli řadu dodávek z Texasu kvůli špatné kvalitě. Rozsah a závažnost problému je však u tohoto případu vzácná, upozorňují zdroje z odvětví.

Až do současného incidentu byla Transněfť považována za velmi spolehlivou. Firma provozuje 68 tisíc kilometrů ropovodů, kterými denně proteče kolem deseti milionů barelů ropy. Denně pak vyveze více než čtyři miliony barelů suroviny.

„Představuje to obrovský problém pro evropské rafinerie závislé na dodávkách ruské ropy,“ uvedla analytička společnosti Energy Aspects Amrita Senová. „I když to vypadá jako mimořádné, vyvolává to otázku, zda je třeba hledat alternativní dodavatele jako zálohu.“

Ropa byla znečištěna organickými chloridy, což jsou sloučeniny používané v odvětví ke zvýšení těžby z ropných polí a ke zrychlení toku ropy. Sloučeniny je ale potřeba před vstupem do ropovodu odstranit, protože mohou poškodit vybavení rafinerií nebo při velkých teplotách vytvářet jedovatý chlor.

Testy ropy z Družby v Bělorusku ukázaly, že hladina organického chloridu mezi 19. a 22. dubnem činila 150 až 330 částic na jeden milion (ppm). Maximum povolené Transněftí je deset ppm.

„Ta ropa je neprodejná. Nemůžete jen tak snížit cenu a prodat ji se slevou, protože tu ropu nikdo nechce,“ řekl zdroj z jedné západní ropné firmy. Odběratelé, kteří obdrželi kontaminovanou ropu, ji nyní musejí někde uskladnit a naředit s čistou ropou, aby v ní byla nižší úroveň chloridů. V případě jednoho velkého ropného tankeru to může stát miliony dolarů. Jenže tento postup je vhodný spíše pro ropu přepravovanou tankery a není tak snadný u ropy, která je v ropovodu.

Německo a Polsko budou muset obrátit tok a nechat téct ropu zpět do Ruska nebo do přístavů v Polsku, protože rafinerie v těchto zemích nemají dostatek skladovacích prostor, aby ropu mohly skladovat, než ji budou moci zředit. "To bude trvat měsíce a export z Ruska, a dokonce i těžba, se možná budou muset snížit," dodala analytička Senová.

Proč byla ropa znečištěna, to zatím nikdo nevysvětlil. Vyjádření ruské strany zatím hovoří o úmyslném znečištění v soukromém terminálu v Samaře, kde se odebírá ropa od několika malých firem. Rozsah kontaminace ale naznačuje, že znečištěná ropa mohla být čerpána do potrubí několik dní, ne-li týdnů. Bělorusko v úterý uvedlo, že v ropovodu může být až pět milionů tun znečištěné ropy, což odpovídá měsíčnímu vývozu ropovodem Družba a při současných cenách hodnotě 2,7 miliardy dolarů (skoro 62 miliard korun).