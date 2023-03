Česko vystavené slunci. Když jde i těžař za sluncem | e15.cz

Česko vstupuje do nové solární epochy.

Solární byznys v Česku zažívá svou renesanci. Díky štědré evropské dotační podpoře do něj poprvé vstupují velcí energetičtí hráči a zároveň se do země vracejí solární byznysmeni, kteří uspěli v zahraničí. K tomu všemu nový solární boom umožnil, aby do miliardové velikosti vyrostla celá řada dosud menších firem, ať už podnikají v oblasti střešní fotovoltaiky, nebo třeba distribuce solárních komponent. Magazín e15 přináší přehled společností, které budou v nové solární epoše hrát tu nejzásadnější roli.