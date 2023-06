Společný česko-slovenský nákup obrněnců CV90 posílí Ukrajina. Zapojené firmy na tom vydělají | e15.cz

Počet zájemců o švédská bojová vozidla pěchoty CV90 roste. Nově je hodlá získat Ukrajina, podle informací E15 žádá zhruba jeden tisíc obrněnců. To je výrazně více, než kolik jich koupí Česko se Slovenskem. Celkem objednaly čtyři sta vozidel za více než sto miliard korun. Zapojeným českým a slovenským firmám může rozšíření o dalšího zákazníka znásobit zisky. Na společném postupu při přezbrojení armád pásovými vozidly se dohodli ministři obrany všech tří zemí.

„Ukrajinu vnímám jako jasnou součást Západu, jehož síla je v jednotě. Podpis deklarace o spolupráci při pořizování a provozování bojových vozidel pěchoty ukazuje obojí: že jsme jednotní a připravení postupovat v zajišťování naší obrany kolektivně,“ řekla šéfka rezortu obrany Jana Černochová (ODS).

Ministři Česka, Slovenska a Ukrajiny se budou navzájem informovat o národních akvizičních procesech. To má sladit požadavky vojsk těchto tří států a umožnit spolupráci při přípravě produkce i samotné výrobě a také při provozu, výcviku a servisu CV90.

Výrobce obrněnců, britsko-švédská společnost BAE Systems Hägglunds, potvrdil poptávku Kyjeva už v dubnu. Tehdy se však o společném postupu s Ukrajinou teprve jednalo. „O zájmu ze strany ukrajinské armády víme. Rozhodně platí, že dodávky těchto vozidel našim zákazníkům nebudou v jakémkoli případě ohroženy,“ uvedl zástupce BAE Systems Hägglunds v Česku Mikael Segerman.

Žadatelů o CV90 podle Segermana přibývá. „Rozšiřujeme náš dodavatelský řetězec a české firmy v tomto řetězci výrazně posilují. Předpokládáme, že jejich zapojení v dalším období bude ještě intenzivnější,“ odhadl.

Česká vláda schválila nákup švédských obrněnců v modernizované verzi MkIV minulý měsíc, místo předpokládaných 210 jich objednala 246. Původně odhadovaná cena ve výši 51,7 miliardy korun vzrostla na 59,7 miliardy.

Ve smlouvě se Švédsko zavazuje, že český průmysl získá ze zakázky alespoň čtyřicet procent, tedy necelých pětadvacet miliard korun. Klíčovými partnery jsou státní zbrojovka VOP CZ, Excalibur Army, Meopta, Ray Sevice a VR Group, která je součástí LOM Praha. Tento podnik stejně jako VOP CZ spadá pod ministerstvo obrany.

Před podpisem smlouvy se však ukázalo, že hlavní subdodavatelé zatím mají od BAE Systems Hägglunds přislíbené kontrakty v úhrnné hodnotě jednotek miliard korun. Zvýšit objem mají zakázky v zahraničí.

„Už teď víme, že smluvní závazek průmyslové spolupráce ve výši čtyřiceti procent zapojení firem do dodávek CV90 pro českou armádu bude překročen,“ řekla Černochová. Podle dřívější analýzy ministerstva o schopnostech tuzemských podniků mohl podíl na výrobě vozidel dosáhnout nejvýše 25 až 35 procent.

Ministryně potvrdila, že o účasti českého a slovenského průmyslu na dodávkách švédských obrněnců pro Ukrajinu už hovořila se zástupci slovenské vlády. „Chceme, aby z toho profitovaly české a slovenské podniky,“ dodala.

Pro Kyjev je podle neoficiálních informací velmi důležité, že se výroba CV90 přesunula do střední Evropy. Část z tisícovky vozidel poptávaných Ukrajinou by zřejmě tvořily už použité stroje. I ty by však vyžadovaly opravy nebo i rozsáhlejší modernizace.