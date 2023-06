Cena za švédské obrněnce CV90 vzroste o vyšší desítky miliard. Ve smlouvě chybí servis a munice | e15.cz

Celkový účet za 246 švédských bojových vozidel pěchoty není ani zdaleka konečný, výsledná cena může být dvakrát až třikrát vyšší. Deníku E15 to potvrdilo ministerstvo obrany. Ve smlouvě podepsané koncem května s výrobcem obrněnců za téměř šest desítek miliard korun chybějí náklady na servis a munici. Na tyto zakázky bude úřad Jany Černochové (ODS) teprve vypisovat výběrová řízení. Dodavatelé mají být z Česka. Mezi adepty patří státní VOP CZ či Explosia nebo Czechoslovak Group a STV Group, mimo jiné zaměřené na opravy těžké pozemní techniky i výrobu střeliva.

Za uzavírání dodatečných miliardových servisních smluv, ať už na dopravní letouny CASA či transportéry Pandur, byl rezort v minulosti kritizován. V případě švédských vozidel CV90 však podle prvního náměstka ministryně obrany Františka Šulce jiná možnost nebyla.

„Servisní smlouva bude podepsána nejpozději v roce 2026, tedy do dodání prvního vozidla. Kdybychom o ní vyjednávali nyní, v daném čase by se vše nestihlo,“ řekl Šulc s poukazem na skutečnost, že nákup samotných pásových strojů musel být kvůli společnému postupu se Slovenskem s bonusem množstevní slevy uzavřen nejpozději do konce května. „Každopádně kupní smlouva obsahuje důležité principy, jako například ten, že servis bude provádět český subjekt na území České republiky,“ dodal.

Kontrakt na opravy či budoucí modernizace CV90 uzavře ministerstvo na celou dobu jejich životnosti, která se pohybuje kolem třiceti až čtyřiceti let. Půjde o rámcovou smlouvu, jejíž finanční strop nemusí být vyčerpán. „Hodnota smlouvy může být za dobu jejího trvání v řádu desítek miliard. Částku v tuto chvíli nelze přesně odhadnout, neboť jednoduše nikdo neví, jaké všechny typy oprav a úprav si vyžádá budoucí provoz,“ podotkl náměstek.

Že vládou zveřejněná cena 59,7 miliardy korun za obrněnce není definitivní, kritizuje opozice. Podle člena sněmovního výboru pro obranu za ANO Pavla Růžičky pochází koncept CV90 z devadesátých let. „Ministerstvo obrany se musí vážně zamýšlet nad tím, jak se budou tato bojová vozidla pěchoty modernizovat třeba za dvacet let,“ míní.

Šéf BAE Systems Hägglunds Tommy Gustafsson-Rask k dohadům o objemu peněz na servis CV90 uvedl, že česká strana získala za symbolickou cenu 500 švédských korun licence na opravy strojů, které britsko-švédský koncern vyrábí. Tyto licence mají podle Gustafssona-Raska hodnotu více než deseti miliard českých korun.

Servisem však účet za švédská vozidla nekončí. Nutné budou také dodávky munice pro téměř 250 obrněnců, jejichž hlavní zbraní bude kanón ráže 30 milimetrů. Ministerstvo musí vyčlenit další miliardy korun. „Na střelivo bude vypsána samostatná zakázka, armáda pracuje na uživatelském požadavku,“ potvrdil Šulc.

Například rámcová smlouva na střelivo pro šest desítek francouzských děl Caesar ráže NATO 155 milimetrů, které vojsko začne přebírat, počítá do roku 2029 s dodávkou desítek tisíc nábojů až za deset miliard korun. Nejpoužívanější tříštivotrhavé, ale i speciální střelivo do nových houfnic vyrobí STV Group.

Česko nakoupí CV90 formou mezivládní dohody se Švédskem. Spolu s německými tanky Leopard 2A7 nebo 2A8 budou CV90 páteří nové těžké mechanizované brigády, kterou se Česko zavázalo od ledna 2026 v případě potřeby poskytnout NATO.