Kellnerova PPF krouží kolem tureckého výrobce autobusů | E15.cz

Čeští finančníci by nákupem získali v turecké firmě poloviční podíl, druhá polovina by zůstala stávajícímu majiteli, průmyslovému holdingu Sabanci. Svědčí o tom údaje z veřejného tureckého registru obchodních informací Kap.org, informaci publikovala i istanbulská burza cenných papírů.

„Skupina PPF, jejíž součástí je i Škoda Transportation, podepsala společně s tureckým holdingem Sabanci dohodu o záměru převzít tureckého výrobce autobusů Temsa Ulaşım Araçları. V případě, že bude transakce úspěšně završena, budou obě společnosti vlastnit v Temse padesátiprocentní podíl,“ potvrzuje mluvčí PPF Zuzana Migdalová. K finální dohodě má dojít po provedení hloubkové kontroly a schválení regulátorem.

Sabanci dceřinou Temsu prodalo už v loňském roce, a to v přepočtu za v přepočtu 1,3 miliardy korun švýcarské společnosti True Value Capital Partners, kterou ovšem Turci posléze obvinili z pokusů vyvádět z Temsy majetek do zahraničí a firma navíc přestala splácet své závazky. Situace ve firmě vyvrcholila v závěru loňského roku přerušením výroby. V případě dohody s PPF by turecký holding Sabanci nejprve stornoval transakci se švýcarskou firmou a převzal Temsu zpět.

Kromě autobusů Temsa vyráběla lehké nákladní automobily. Roční výrobní kapacita činí přibližně deset tisíc autobusů, přičemž Turci dodávali stroje vedle domácího trhu i do Evropy či USA.

„Vstup na trh skrze potenciálně výhodnou akvizici zavedené firmy může být zvláště v Turecku vhodná cesta,“ říká ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda s tím, že Turecko je z investorského hlediska stále atraktivní zemí. „Ačkoli se ještě nedávno skloňovaly hrozby jako například bankovní krize, nejhorší scénář se nenaplnil a investoři ze země ve větším měřítku neodešli,“ dodává Kovanda.