Kolínský závod Toyoty odstaví výrobu na celý únor. Nemá čipy | E15.cz

Poslední směna je v Kolíně plánovaná na 31. ledna, v únoru se zde vyrábět nebude, což už Toyota oznámila v dopise dodavatelům. Veškeré práce na nových vozech se tak zastaví. „Informaci mohu potvrdit, 31. ledna bychom měli kvůli nedostatku subkomponentů v dodavatelském řetězci výrobu zastavit,“ řekl Seznam Zprávám Paroubek.

Závod se podle něj snaží díly co nejrychleji sehnat, ale zda bude po dodavatelích žádat náhrady škod, mluvčí neuvedl. Odstávka by měla trvat přinejmenším do 24. února. „Ano, tuto informaci mám. Je to citlivé a nevím, jestli to už bylo oficiálně oznámeno,“ uvedl jeden z dodavatelů, jenž si nepřál být jmenován. S odkazem na povinné dodržení mlčenlivosti situaci nekomentovala ani předsedkyně odborů automobilky Martina Kleimodová.

Podle Paroubka zaměstnanci nepřijdou o výdělek a směny si budou moci později doplnit: „Ať už využijeme konto pracovní doby, nebo využijeme dovolené, je to kombinace více faktorů stejně jako v minulosti, kdy jsme stáli.“

O problémech kolínského závodu promluvil viceprezident Kiml v rozhovoru pro E15: „Typický český dodavatel dodává pěti a více automobilkám. Zdaleka ne všechny zdražení akceptují. Požadují, aby vícenáklady zaplatili dodavatelé a koneční zákazníci. Mnozí dodavatelé tohle nedokážou dlouhodobě ustát. Většina autoprůmyslu jede už nyní ‚na krev‘ nebo je ve ztrátě. Při životě nás drží obrovský nedostatek aut. Stále máme spoustu objednávek z minulých dvou let, byť aktuálně poptávka po autech dramaticky klesá.“

Kiml také uvedl, že se Toyota prozatím nechystá propouštět, spousta dodavatelů ale bude redukovat stavy na „nutná minima“. Pokud bude dál klesat poptávka po nových vozech, zaměstnanci začnou ‚přebývat‘ i Toyotě, poznamenal Kiml. Japonské vedení automobilky proto už dříve zastropovalo investiční rozpočet kolínského podniku.

Odstávky výroby v tuzemských závodech automobilek nebyly ničím výjímečným ani před příchodem pandemie, která zásadně narušila dodavatelské řetězce. Obvykle to však byly jen plánované standardní několikatýdenní letní a zimní odstávky. Od vypuknutí pandemie automobilky stále bojují s neustálým nedostatkem dílů. K nejproblémovějším patří čipy, po kterých se rapidně zvýšila poptávka. Výroba čipů však patří k vůbec nejsložitějším, zvýšení kapacit tak trvá několik let.

V důsledku toho musela opakovaně odstavovat výrobu také Škoda Auto. V minulosti takto nahromadila až padesát tisíc nedokončených vozů, které dlouhé týdny parkovala na odstavných plochách. „Kdybychom měli vlastní továrnu na čipy, tak bychom se neplácali v současných ‚průserech‘,“ glosoval neutěšený stav šéf škodováckých odborů Jaroslav Povšík v nedávném rozhovoru pro deník E15. Škoda však i na zadání mateřského koncernu Volkswagen strategii změnila – nedokončených vozů chce mít jen minimálně.