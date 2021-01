Sněmovna projedná konec energošmejdů i zakotvení baterií | E15.cz

Nekalé praktiky v energetice by po letech mohly narazit na přísnější regulace. Slibuje to novela energetického zákona, která v úterý zamíří do prvního sněmovního čtení a jejíž projednávání se měsíce odkládalo kvůli agendě spojené s koronakrizí. Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR) proto nabádá poslance, aby novelu nechali bezodkladně projít do dalších čtení. Jinak podle svazu hrozí, že se nová legislativa do voleb nestihne, a tím spadne pod stůl.