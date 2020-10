Energošmejdi dostávají další čas navíc, poslanci s novelou otálejí | E15.cz

SOCR ČR poukázal na to, že poslanci nedokázali v prvním čtení novelu projednat už poněkolikáté. Z tohoto důvodu se s největší pravděpodobností podle svazu nestihne nastavit celý legislativní proces tak, aby nová norma začala platit od 1. ledna 2021. „S veškerou pomocí od poslance zpravodaje Patrika Nachera (za ANO) se tento důležitý a komplexní návrh novely energetického zákona nepodařilo vicepremiérovi Havlíčkovi posunout do druhého čtení. Je to špatná zpráva pro všechny spotřebitele, kteří budou muset minimálně o šest měsíců déle čelit agresivním praktikám energošmejdů,“ uvedl Prouza.

Nejbližší další možný termín, kdy by novela mohla teoreticky vejít v platnost, tak podle něj připadá až na červenec 2021. „A to navíc Energetický regulační úřad avizoval půlroční lhůtu na zavedení IT systémů a procesů pro zahájení registrace zprostředkovatelů, takže reálně dojde k jejich kontrole až od ledna 2022.“ dodal Prouza. Havlíček řekl, že je přesvědčen že sněmovna se bude novelou zabývat v nejbližších týdnech, důvodem proč tak doposud neučinila je podle něj covidová agenda. „Jsme v situaci, která tady nikdy historicky nebyla a nemůžeme znásilňovat Poslaneckou sněmovnu a diktovat jí, o čem má mluvit. Musíme respektovat to, že je nějaká parlamentní demokracie,“ uvedl.

„Pana Prouzu už nemá smysl ani komentovat. On dává všanc jakoukoliv důvěryhodnost svazu obchodu, který vždycky fungoval dobře a konstruktivně, on ho totálně zpolitizoval. Jediným jeho zájmem je, aby prosazoval zájmy svoje vlastní - neukojené politické zájmy, jinak to nemůžu nazvat,“ řekl Havlíček. Prouza dříve působil mimo jiné jako náměstek ministra financí nebo státní tajemník pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR. Svaz obchodu vede od podzimu 2018, letos byl zvolen také viceprezidentem Hospodářské komory ČR: Prouza v reakci jakoukoliv politizaci svazu důrazně odmítl. „Ochrana spotřebitelů není otázkou politiky, ale slušnosti a nás všech,“ řekl.

Vláda návrh novely zákona energetického zákona přijala v polovině března. Úprava mimo jiné přichází s vymezením pojmů zprostředkovatel a zprostředkovatelská činnost, které nyní nejsou v legislativě blíže definovány a regulovány. Nejzásadnější novinkou je pak z pohledu SOCR ČR zavedení povinné registrace těchto podnikatelů v elektronickém registru, který bude spravovat Energetický regulační úřad.