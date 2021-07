Evropská komise chce skoncovat s výrobou aut se spalovacími motor a v balíčku Fit for 55 mimo jiné navrhuje, aby od roku 2035 nemohly nové vozy produkovat jakékoliv emise oxidu uhličitého. Pokud by dosud největší a nejpřísnější soubor klimatických návrhů schválily členské státy a Europarlament, nejen tuzemskému autoprůmyslu by nastaly velmi složité časy, shodují se zástupci dotčených firem s odborníky.