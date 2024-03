Liberty Ostrava sníží výrobu o 60 procent, stojí v restrukturalizačním plánu firmy

HN uvedly, že restrukturalizační plán by měl firmě snížit náklady o více než 200 milionů eur (přes pět miliard korun) při produkci 80 tisíc tun oceli měsíčně, které by měla huť dosáhnout za tři měsíce. „To je oproti dřívějšku, kdy jela naplno a měla objem 200 tisíc tun, pokles o 60 procent. Splacení pohledávek Liberty Ostrava předpokládá do března 2026,“ napsal list. Za období od dubna 2023 do konce letošního ledna podle něj uvádí huť celkovou ztrátu 2,2 miliardy korun.

Kromě snížení nákladů navrhuje plán podle HN rovněž možnost, jak ze seznamu věřitelů vyloučit jejího dodavatele energií Tameh Czech. Kvůli sporu o ceny energií provozy obou firem od loňského prosince stojí a většina jejich zaměstnanců, celkem asi 6000 lidí, je doma. Tameh skončil v úpadku, což zdůvodnil právě tím, že mu huť neplatila. Podle HN dluží Liberty Tamehu 1,6 miliardy korun. Liberty chrání před věřiteli moratorium, které vyprší 21. března.

Minulý měsíc Liberty navrhla, že by Tameh převzala. Podle HN Liberty v návrhu uvádí, že se „soustavně snažila a nadále snaží o dosažení dohody se společností Tameh, jež by zajistila životaschopný provoz obou společností v budoucnu, tuto dohodu se dosud nepodařilo uzavřít“.

Minulý týden spolu vedení obou firem jednala. „Liberty Ostrava ale chtěla na úrovni jednatelů mluvit jen o budoucí spolupráci. Úplně odmítala řešit minulé pohledávky,“ řekl ČTK dnes mluvčí Tamehu Patrik Schober.

Minulý týden Liberty uvedla, že její restrukturalizační plán má dvě varianty postupu. Varianta A vychází z toho, že se Liberty s Tamehem dohodne. Plán B počítá s řešením bez Tamehu, i v tomto případě chce firma navyšovat produkci na válcovacích tratích, ale s využitím dovážených bram.

Liberty Steel podle HN uvádí, že do konce května 2024 pošle do Ostravy 45 milionů eur (více než 1,1 miliardy korun). Zhruba polovina má být v materiálu (35 tisíc tun polotovarů) a 24 milionů eur (přes 600 milionů korun) v hotovosti. Liberty Ostrava minulý týden uvedla, že od zahájení všeobecného moratoria v prosinci 2023 jí již skupina poskytla podporu ve výši 20 milionů eur (více než 500 milionů korun).