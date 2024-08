Peták pro e15 potvrdil, že s uzavřením koksovny probíhá i postupné odstavování chemického provozu. „Tyto procesy jsou ale v gesci představenstva Sandžíva Gupty. Z pozice insolvenčního správce kontinuálně vyzývám dlužníka k poskytnutí konkrétních plánů a garancí, že odstavením chemického provozu nedojde k úniku škodlivých látek,“ upozorňuje Peták.

Náklady na bezpečné odstavení chemické části se podle něj odhadují na zhruba 90 milionů korun. „Následně bude muset být ještě řešena dekontaminace staveb a pozemků,“ přibližuje Peták s tím, že pro tuto část zatím odhady nákladů chybí. Podle informací e15 se výdaje na likvidaci škodlivin spojených s chemickým provozem budou počítat ve stovkách milionů korun. Liberty Ostrava na dotazy ohledně ekologické likvidace nereagovala.

Na ekologickou zátěž spojenou s odstavením chemické části jako první upozornil pracovník koksovny Robert Kögler. „Za desítky let se tady v různých jímkách, šachticích či spletitých kanálech nasbíralo nemalé množství škodlivin, které by při úniku zastínily i kauzu Bečva,“ tvrdí.

Podle Köglera se navíc nebezpečí úniku škodlivin časem zvyšuje, a to zejména ve spojitosti s blížící se zimou. Mráz podle něj může poškodit chemické směsi a ty následně mohou vniknout do kanalizace a spodních vod. „Spoléhat na to, že si příroda poradí sama, by bylo naivní,“ dodává.

V úterý prozatímní věřitelský výbor ostravské hutě schválil smlouvy o tollingovém a úvěrovém financování pro rourovnu a válcovnu plochých výrobků. Tollingovým partnerem je společnost Vítkovice Machinery Trade (VMT) ze skupiny CE Industries Jaroslava Strnada. Ze získaného úvěru budou uhrazeny už i srpnové mzdy zaměstnanců těchto provozů. Druhovýroba se pak rozjede v polovině října.

Při tollingovém způsobu financování tollingová společnost pořizuje materiál, poskytuje ho výrobci a za zpracování mu dává odměnu. „Vstup tollingového partnera podle našich analýz zajistí úsporu nákladů a zvýšení hodnoty majetkové podstaty celkově v řádu nejméně stamilionů, spíše však nižších miliard korun,“ uvedl v úterý Peták.

Ze smluvní dokumentace vyplývá, že VMT zajistí financování v rozsahu 525 milionů korun. V první fázi má výroba dosáhnout objemu v hodnotě minimálně 90 milionů eur.

Nadnárodní skupina Liberty, kterou britsko-indický podnikatel Sandžív Gupta vlastní, čelí finančním potížím od roku 2021. Tehdy zkrachovala skupina Greensill Capital, která Guptův byznys s ocelí dlouhodobě financovala. Situaci dále zkomplikovaly rostoucí ceny energií a dalších vstupů a také propad evropského trhu s ocelí.

Samotná Liberty Ostrava je v problémech od loňského roku, v říjnu odstavila svou poslední vysokou pec. Od loňského prosince většina provozů Liberty Ostrava stojí a převážná část pracovníků je od té doby doma. Tento měsíc podnik odstavil svou koksovnu a nyní rozdává výpovědi zhruba 1600 zaměstnancům. Dosud měla firma zhruba 4000 pracovníků.