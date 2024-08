Zaměstnance zadlužené Liberty Ostrava čekají další krušné měsíce. Po úterním jednání odborářů s českým vedením firmy to vypadá, že se mezd za svou práci jen tak nedočkají. Odstupné navíc budou muset vymáhat přes insolvenčního správce. Výpovědi by měl podle odborářů podnik rozdat v srpnu, ještě v září a říjnu ale lidé budou muset chodit do práce. Hrozí přitom, že za tyto měsíce nedostanou mzdu.

„Pozitivní zprávy nemáme pro zaměstnance v podstatě žádné. Bohužel šli jsme s otázkami, ale odcházeli jsme ne se všemi odpověďmi. Zaměstnanci, kteří dostanou výpověď, tak pořád je nad nimi to, že budou ve výpovědní době stále zaměstnanci hutě, ale přesto budou vědět, že až do konce října nebudou dostávat mzdu. Budou vědět, že nedostanou odstupné, ale že si o něj budou muset žádat vlastně v konkurzu,“ uvedl předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina. Podle něj má většina pracovníků podle kolektivní smlouvy nárok na devítiměsíční odstupné.

Podle Slaniny odbory žádaly o to, aby zaměstnanci měli ve výpovědích napsané, že po celou výpovědní dobu budou tzv. na překážkách na straně zaměstnavatelů. „Aby je v tu dobu zaměstnavatel nezval do práce, aby si tím pádem mohli dělat rekvalifikace, někde se zaučovat, a mohli fungovat, jako by už skoro nebyli zaměstnanci firmy,“ uvedl Slanina. Doplnil, že zaměstnavatel to vzal jako podnět, s nímž se pokusí pracovat. Podle Slaniny ale stále existuje část zaměstnanců, u nichž zaměstnavatel přítomnost na pracovišti bude požadovat. Jde například o lidi z koksovny, která se nyní odstavuje.

„Z jednání jsem velice zklamaný, pro zaměstnance nemáme žádnou dobrou zprávu, nedozvěděli jsme se, kdo bude platit ty, co budou chodit do práce,“ uvedl předseda odborové organizace ocelárny Liberty Roman Bečica. Dodal, že končit má 2300 zaměstnanců, ale přes 600 z nich už podalo výpovědi. „Zůstává tak 1700 lidí, kteří spadnou do insolvenčního vypořádání. A já nejsem přesvědčený, že firma na to bude mít peníze, aby se slušně zachovala k zaměstnancům,“ řekl. Šance na řádné vyplacení odstupného bez nutnosti jeho vymáhání je podle něj nulová. Mnoho lidí přitom podle něj pracuje v hutích desítky let.

„Průměr odpracovaných let může být takových dvacet,“ odhadl nedávno odborář Slanina pro e15. Někteří zaměstnanci do rozlehlého areálu přišli ve čtrnácti letech, vyučili se tu a zůstali až do důchodu.

„Tak si to spočítejte. Mně je dnes šedesát let, přišel jsem jako učeň. V huti jsem přes 46 let," vypočítává Ivan Pěknica z válcovny. Jeden z posledních podniků, který symbolizoval živou industriální Ostravu, je stále na hranici zániku. Skupina Moravia Steel sice ve čtvrtek oznámila, že by mohla převzít druhovýrobu Liberty Ostrava, a zachránit tak velkou část zaměstnanců, zdaleka ale ne všechny. Většina z nich dál zůstává doma a do práce chodí, jen když je potřeba zpracovat aktuální zakázku. Část musí udržovat nebezpečné provozy, které se bez jejich přítomnosti neobejdou, netuší však, jestli za práci dostanou zaplaceno. A moravskoslezská politická reprezentace se ve stejnou chvíli nedokáže shodnout, jestli hrozící zánik Liberty přinese „katastrofický sociální otřes", nebo jde o „naprosto zanedbatelnou" záležitost.

„Víme, že právně je to v pořádku, ale morálně je to opravdu za hranou, Tady si někdo dovolil změnit lusknutím prstu život zhruba 2500 zaměstnanců, toto huť nepamatuje,“ prohlásil předseda odborové organizace rourovny v Liberty Ostrava Petr Zegzulka.

O hromadném propouštění se jednalo od 10 hodin v Hotelu Kovák. Odboráři zároveň vyzvali zaměstnance, aby v úterý od 13:30 přišli vyjádřit svůj názor na dění v podniku. Setkání zaměstnanců má být i pomyslným pohřbem huti. Odbory koncem minulého týdne ve zpravodaji eNHáčko zveřejnily i parte, v němž poukazují na to, že nesouhlasí s hromadným propouštěním a že zaměstnanci nebudou dále pracovat bez mezd. Požadovali garance, že zaměstnanci dostanou srpnové mzdy v řádném termínu. Jinak jsou připraveny vyzvat je k ukončení prací a zastavení výroby. Náhradu mzdy nyní pracovníkům vyplácí stát prostřednictvím úřadu práce. Nárok mají na náhradu ještě za červenec.

Původně měly odbory hromadné propouštění projednávat s vedením podniku už na konci minulého měsíce. Odborářům ale chyběl seznam zaměstnanců, kterých se má hromadné propuštění dotknout. Proto jednání odmítli.

Šance na záchranu některých míst

Insolvenční správce Liberty jedná se dvěma zájemci o provoz rourovny a válcovny plochých výrobků. Znamenat by to mohlo udržení až 1700 míst.

„Aktuálně je klíčové, abychom získali tollingové a úvěrové financování pro zachování druhovýroby, o kterém v těchto dnech intenzivně jednáme se dvěma vážnými zájemci. Díky tollingu bude Liberty schopna zachovat rourovnu a válcovny, zhruba 1500 až 1700 zaměstnanců v těchto závodech a další v obslužných provozech, získat prostředky na jejich výplaty a zachovat hodnotu těchto částí podniku. To je velmi důležité pro majetkovou podstatu a uspokojení věřitelů,“ řekl insolvenční správce Šimon Peták.

Jednání jsou v pokročilé fázi a v nadcházejících dnech by nabídky mohly být vyhodnoceny. Záměrem tzv. tollingu je v tomto případě i udržení obchodu. Huť by od tollingové společnosti získala materiál, zpracovala ho, ale zároveň ho i prodala tak, aby se udržel obchod, což by zvyšovalo hodnotu firmy.

Krajský soud v Ostravě v pátek zakázal Liberty Ostrava dále nakládat s podstatnou částí jejího majetku. Majetková práva nově vykonává právě insolvenční správce. Soud tak vyhověl návrhu prozatímního věřitelského výboru a insolvenčního správce na omezení majetkových práv. Omezení platí například pro nakládání s vnitroskupinovými pohledávkami nebo emisními povolenkami a právě i pro provozování rourovny a válcovny plochých výrobků. Dispoziční právo k ostatním závodům má ale nadále představenstvo huti.

Liberty Ostrava, která je od června v úpadku, začala odstavovat koksovnu a chystá hromadné propouštění. Odbory už dříve uvedly, že by se propouštění mohlo dotknout až 2600 zaměstnanců ze současných téměř 5000. V první vlně by jich mělo na podzim odejít zmíněných 2300 a dalších 300 pak do konce ledna. Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy huti zastavila společnost Tameh Czech dodávky energií. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma.

Slezská huť patří od roku 2019 Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl.

