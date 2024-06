Podepsáno jest, konečně se můžeme pustit do práce, mohou si říkat v LOM, podniku zřízeném ministerstvem obrany ke správě a modernizaci vzdušných sil. Koncem května totiž společnost uzavřela dohodu o spolupráci s firmou Lockheed Martin, americkým výrobcem F-35.

Součástí dohody je i společný záměr zmodernizovat pardubické centrum leteckého výcviku tak, aby se stalo elitním evropským cvičištěm pro piloty, kteří mají ambici kvalifikovat se do kokpitu F-35. V celé Evropě je přitom zatím pouze jedno takové centrum – na Sardinii.

Květnové uzavření dohody, která má podle šéfa LOM Jiřího Protivy obchodní potenciál jedné miliardy korun, tak umožnilo konečně jednat. Lockheed, gigantický zbrojař, který loni utržil přes 67 miliard dolarů, nyní skládá speciální tým, který do tří měsíců dorazí do Česka.

„Komando“ složené z expertů na výcvik pilotů, zajištění bezpečnosti utajovaných informací a obecně auditorů bude s českou protistranou do konce příštího roku podrobně zjišťovat, co všechno se musí v Pardubicích změnit. Pravděpodobně pětičlenný český tým povede Tomáš Merta, pilot a instruktor s bohatými zkušenostmi se stíhacími letouny.

„Všichni se na to těšíme, inspekce a možná i velké spousty změn se nebojíme. Pozdvihne to výcvik a význam střediska pro Evropu,“ říká pro e15 Protiva. Je však jasné, že v Pardubicích nezůstane kámen na kameni. Upgrade budou jistě vyžadovat například letecké simulátory. Budou muset disponovat stejným softwarem, s jakým se piloti setkají v F-35, ať už jde o samotnou pilotáž, používání komunikačních funkcí nebo zbraní včetně těch jaderných.

Zamýšlenou změnou je také úprava tréninkových kapacit centra, jež má umožnit, že z dvojice pilotů, kteří budou zrovna nacvičovat komunikaci za letu, bude ve vzduchu pouze jeden a druhý v simulátoru. Zajisté se promění i učební osnovy.

„Z analýzy může například vzejít, že je nutné nacvičovat vzdušný boj dvakrát delší dobu, a naopak jiné činnosti omezit. Nebo třeba ať se piloti více soustřeďují na létání v rojích, učí se při tom komunikovat a méně létají samostatně,“ dodává Protiva. Češi mají společně s Američany také zjistit, jaké další pozemní vybavení pro komunikaci s letadly – například různé radiostanice či naváděcí zařízení – budou Pardubice potřebovat. Analýza má rovněž odhalit, jaká dodatečná kvalifikace by byla vhodná pro letecké instruktory.

Trénovat zde budou hlavně piloti české armády, ale i ti zahraniční – obvykle v poměru zhruba 75 ku 25 – a to od konce roku 2028. Základy létání se budou učit zpravidla dvacetiletí a starší žáci zpočátku na „Zlínkách“, tedy cvičných vrtulových letounech. Poté přesednou do stroje Aero L-39NG, v jehož kokpitu odlétají stovky hodin. Tento stroj již byl Lockheedem schválený jako vhodná platforma pro trénink na létání s F-35.

Přečtěte si reportáž přímo z místa, tedy z nejdelší výrobní haly v USA, o tom, jak zde Lockheed vyrábí nejmodernější bitevníky současnosti F-35:

Výcvik má trvat do 1,5 roku, poté se piloti přesunou do zámoří k tréninku na strojích F-35. Následovat bude přemístění na leteckou základnu v Čáslavi, kde budou cvičit na českých F-35.

„Do budoucna je v plánu přímý přesun z Pardubic do Čáslavi,“ dodává Protiva s tím, že výcvik na F-35 se vymyká hlavně svou náročností. Piloti musejí zvládnout ovládat větší množství funkcí v kabině, novou digitální přístrojovou desku nebo pokročilé komunikační systémy se „zemí“ i dalšími letadly, jejichž vyspělostí je F-35 vyhlášená.

Podniku se tak otevírá nový zdroj příjmů. Pokud si například některá z armád států NATO objedná výcvik pilotů v Pardubicích na strojích L-39NG s ambicí kvalifikovat se pro F-35, může se cena pohybovat v řádu desítek milionů korun. Pardubické středisko se bude proměňovat v průběhu příštích let tak, aby bylo připravené přijmout první piloty mířící do F-35 včas. První F-35 by měly do Česka dorazit na přelomu let 2031 a 2032.