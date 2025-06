Chorvatsko se bojí útěku turistů jinam. Jak do penze před šedesátkou? Koller trefil slibný byznys

V posledních letech zůstává účinnost solárních panelů klíčovým měřítkem technologického pokroku, v segmentu velkokapacitních pozemních solárních parků se však pozornost přesouvá spíše k maximalizaci výkonu. Trend vypíchl server Cleanenergyreviews.info, který se technologickému vývoji panelů věnuje dlouhodobě. Od roku 2020 se podle něj závod o nejvýkonnější solární panel na světě významně zrychlil, a to díky průlomům v designu článků, díky přechodu na větší formáty i vzhledem k hustějšímu uspořádání článků. Zde je seznam 10 nejvýkonnějších solárních panelů, které byly oficiálně oznámeny a nezávisle certifikovány.

Poslední roky během letní sezony pravidelně plnily nejen česká média nářky turistů nad vysokými cenami v Chorvatsku a ani letos to nejspíš nebude jinak. Zahraniční i balkánská média začínají řešit, jestli je oblíbená destinace skutečně předražená a hrozí jí odliv dovolenkářů. Politici i představitelé odvětví vyzývají k obezřetnosti při stanovování částek za služby. Dosavadní statistiky přesto naznačují, že turisty zatím údajně vysoké účty za chorvatskou dovolenou nevyděsily. Čechů však loni u Jadranu ubylo.

VIDEO: Česko musí umět žít bez Německa. Přesunout výrobu jen do Ameriky je nemožné, chybí tam kvalifikovaní lidé, říká podnikatel Wichterle ve FLOW

Představy veřejnosti o odchodu z ekonomicky aktivní fáze života jsou zatíženy několika dilematy. Většina lidí považuje za ideální odejít do důchodu před završením šedesátky nebo těsně kolem této věkové hranice. Zároveň ale převládají obavy, že penze vyměřená státem nebude na pokrytí všech životních potřeb stačit. Polovina Čechů a Češek přitom netuší, kolik by si měla na zajištění důstojného stáří pravidelně spořit. Plyne to z aktuálního průzkumu agentury Ipsos pro společnost OVB Allfinanz.

Jedna z nejrychleji rostoucích sportovních aktivit světa svižně expanduje také v Česku. Úspěšně přetahuje vlivné osobnosti z golfových i tenisových hřišť, zároveň si pozoruhodně obratně získává popularitu veřejnosti.