Energetické firmy táhnou evropské trhy k rekordům. Pomohly nové sankce USA proti Rusku

Prezident Trump přivítal Zelenského v Bílém domě (17.10.2025)

Prezident Trump přivítal Zelenského v Bílém domě (17.10.2025) Zdroj: ČTK / AP / Alex Brandon

ČTK
Evropské akcie uzavřely čtvrteční obchodování na novém rekordním maximu, energetické společnosti posilovaly díky novým americkým sankcím vůči Rusku, napsala agentura Reuters. Panevropský index STOXX Europe 600, který sleduje obchodování na burzách v Británii a vybraných zemích Evropské unie, se zvýšil o 0,37 procenta na 574,43 bodu.

Poptávku po akciích energetických podniků podpořil výrazný růst cen ropy. Za tím stála zpráva, že Spojené státy uvalily sankce na největší ruské ropné koncerny Lukoil a Rosněfť. Analytik David Oxley ze společnosti Capital Economics uvedl, že tyto sankce by mohly v příštím roce vést k nedostatku ropy na světovém trhu. Upozornil nicméně, že bude záviset na tom, jak dlouho zůstanou sankce v platnosti a jak účinně bude vymáháno jejich dodržování.

Pozornost akciového trhu se dnes soustředila rovněž na zveřejňování hospodářských výsledků evropských podniků. Akcie francouzského výrobce luxusního zboží Kering, jehož součástí je mimo jiné italský módní dům Gucci, posílily o téměř devět procent, protože jeho tržby ve třetím čtvrtletí překonaly očekávání analytiků. Akcie francouzsko-italského výrobce čipů STMicroelectronics se však propadly o více než 14 procent kvůli neuspokojivému výhledu pro čtvrté čtvrtletí.

Hlavní index německých akcií DAX se dnes zvýšil o 0,23 procenta a zakončil obchodování na 24.207,79 bodu. Index francouzských akcií CAC 40 si připsal také 0,23 procenta a uzavřel na 8225,78 bodu. Hlavní index londýnské burzy FTSE 100 vzrostl o 0,67 procenta na 9578,57 bodu.

