Britská společnost Rolls-Royce SMR chce ve svých modulárních reaktorech využívat turbíny od německé společnosti Siemens Energy. Použít je plánuje například i v připravovaných modulárních reaktorech v Česku. Nevyužije tak české dodavatele, zájem měla například plzeňská Doosan Škoda Power. Upozornil na to ve středu Ekonomický deník . S Rolls-Royce SMR spolupracuje při vývoji modulárních reaktorů tuzemský ČEZ, který postupně v britské firmě získá zhruba pětinový podíl.

Dohoda Rolls-Royce SMR se Siemens Energy zahrnuje podle webu návrh, výrobu a instalaci parních turbín pro budoucí elektrárny, které budou stát na technologii britského výrobce. Počítá se přitom s využitím továrny společnosti Siemens Energy ve Velké Británii.

Siemens v Temelíně

Britská společnost podle Ekonomického deníku potvrdila, že s turbínami značky Siemens počítá také v plánovaném bloku v Temelíně. „Siemens Energy bude dodavatelem turbínových systémů pro Temelín a další potenciální lokality v České republice. Existuje jen velmi málo společností, které jsou schopny poskytnout tyto systémy, a Siemens Energy je světovým lídrem v technologii jaderných parních turbín,“ řekl deníku šéf komunikace firmy Rolls-Royce SMR Dan Gould.

O pozici dodavatele turbín měla podle deníku zájem také společnost Doosan Škoda Power, ta však nyní zprávu nekomentovala. Plzeňská společnost by se nejspíš měla stát hlavním dodavatelem turbín pro připravované klasické jaderné bloky v Dukovanech. Zástupci korejské společnosti KHNP, která uspěla v tuzemském jaderném tendru, v minulém týdnu avizovali, že je o tom prakticky rozhodnuto.

S využitím technologie modulárních reaktorů Rolls-Royce SMR počítá v Česku také ČEZ. Dohodu o strategické spolupráci, která počítala i s odkupem asi 20 procent britské firmy za jednotky miliard korun, podepsali zástupci obou společností loni v říjnu. V minulých dnech transakci schválily regulační úřady.

ČEZ plánuje do roku 2050 postavit v ČR modulární reaktory o souhrnném výkonu tři gigawatty. Stávající elektrárny v Dukovanech a Temelíně mají každá výkon asi dva gigawatty. Modulární reaktory by podle plánů ČEZ měly sloužit především pro dodávky tepla a měly by vznikat například na území nynějších uhelných elektráren, například v Prunéřově nebo v Dětmarovicích.

Cena modulárního reaktoru by podle skupiny měla být obdobná jako u velkých bloků s tím, že bude poměrem odpovídat nižšímu výkonu modulárního reaktoru. ČEZ nyní připravuje stavbu dvou velkých reaktorů o výkonu každého přes 1000 megawattů v Dukovanech, náklady by při současných cenách měly podle vlády vyjít dohromady na 400 miliard korun.

Modulární reaktory je možné vyrábět sériově v továrnách a po jednotlivých blocích jich postupně víc soustředit na jednom místě. Podle expertů na jadernou energetiku se liší od velkých jaderných bloků především nižším výkonem a také rychlejší a jednodušší stavbou. Naopak provoz by mohl být podobný.

