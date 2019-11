Boeign 737 MAX nejspíš vzlétne až v roce 2020 | E15.cz

Boeing 737 MAX podle úřadů stále není připraven na návrat do provozu. Výrobce sice trvá na původní prognóze, že letoun získá novou certifikaci ještě letos a do plnohodnotného provozu se vrátí nejpozději na konci ledna příštího roku, tato možnost se ale nyní zdá být nereálná. Americký regulátor FAA také hodlá kontrolovat letouny předtím, než je Boeing předá odběrateli.

Potřetí během dvou týdnů představitelé FAA veřejně zopakovali, že Boeing 737 MAX není v současnosti připraven podstoupit proces recertifikace, který je podmínkou k obnovení provozu těchto letadel. „Úřad nepovolí návrat letadla do provozu dříve, než dokončí a několikrát zopakuje přísné testy,“ uvedla FAA v prohlášení.

Podle zdrojů serveru The Air Current získá 737 MAX novou certifikaci nejdříve v lednu 2020. Šance, že Boeing stihne dříve avizovaný prosincový termín, je „nepatrná a stále slábne“, uvedl jeden ze zdrojů. Letadlo ještě například neabsolvovalo testovací let a k úpravám navrhovaným Boeingem se dosud nevyjádřily klíčové komise FAA. Boeing přesto na dotaz serveru americké televize CNBC odpověděl, že počítá s obnovením dodávek nejpozději v lednu.

Americký výrobce letadel ale mezitím čelí další velké překážce. FAA v dopisu, ze kterého citují americká média, společnosti oznámila, že má v úmyslu prověřovat každý jednotlivý MAX předtím, než jej Boeing bude moci předat zákazníkovi. „FAA bude uplatňovat tento postup přinejmenším do té doby, než se přesvědčí, že Boeing má plně funkční procesy kontroly kvality a procesy spojené s předáváním letadel budou podobně funkční a stabilizované,“ uvedl úřad v dopisu. To znamená, že návrat letadel do provozu bude i po udělení nové certifikace zdlouhavý.

Vědomy si toho zjevně jsou i aerolinky. Velké americké letecké společnosti Southwest Airlines, American Airlines a United Airlines vymazaly 737 MAX ze svých letových plánů do března 2020.

Podobná skepse panuje i na druhé straně Atlantského oceánu. Irský Rynair v dopisu svým pilotům oznámil, že během letní sezóny může počítat nanejvýš s deseti provozuschopnými letouny 737 MAX, píše The Air Current.