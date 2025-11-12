Škoda Auto půjčuje elektromobily od 799 korun za den. Tah se vyplácí, Elroq nekanibalizuje Enyaq
Uspět v Česku s čistě elektrickými osobními automobily není pro jednotlivé značky zrovna snadné, napříč potenciálními zákazníky totiž panuje silnější skepse než na většině jiných trhů, byť může pramenit i z mýtů a mylných představ. Ty lze přebít jen osobní zkušeností, věří management mladoboleslavské automobilky. Půjčovna, kterou spustila Škoda Auto v polovině května, prozatím vygenerovala nižší desítky prodejů.
Elektromobily Enyaq, Enyaq Coupé nebo nejnovější Elroq půjčuje v rámci programu Škoda Explore, a to u čtyř desítek autorizovaných obchodníků napříč republikou. Zájemci mají na výběr z 46 vozů, které Škoda nabízí k otestování až na dva týdny. Cena zápůjčky pojištěných automobilů se pohybuje od 799 korun za den, nejdráže aktuálně vyjdou Enyaqy Coupé s cenovkou 1 299 korun za den.
Lákat váhající do půjčovny se Škodě zatím relativně daří. Zhruba půl roku od spuštění služby eviduje přes 1 136 rezervací, tedy téměř dvě stě měsíčně.
„Průměrná zápůjčka trvá čtyři dny, během kterých zákazníci ujedou v průměru 723 kilometrů. Z našeho pohledu je fajn, že si lidé elektrovozy osobně zažijí, zjistí, jak funguje dobíjení a podobně,“ říká ředitel českého zastoupení Škody Jiří Maláček. Množství elektromobilů, které značka prodala přímo na základě předchozího půjčení, se zatím pohybuje v nižších desítkách kusů, uvádí Maláček.
Škoda Auto půjčuje Enyaq a Elroq
Zatímco v minulých letech patřil český trh s elektrovozy k nejpomaleji rostoucím v Evropě, letos je to naopak. Od ledna do října bylo v tuzemsku zaregistrováno 11 444 nových elektromobilů různých značek, zhruba o pět set více než za celý loňský rok.
Baterie stále pohání jen zlomek ze všech nových vozů, které se v Česku prodávají – jen asi 5,6 procenta –, jejich podíl ovšem také roste. Ještě předloni byl oproti dnešku asi poloviční.
Zatímco loni dominovala žebříčku nejžádanějších modelů americká Tesla, letos to je právě Škoda: do konce října udala 2 359 Elroqů a 1 932 Enyaqů. Třetí a čtvrté místo obsadily Model Y a Model 3 z dílny zmíněné automobilky miliardáře Elona Muska s 1 191 a 452 registracemi. Ve stovkách kusů se udaly také modely Toyota BZ4X, Kia EV3, Volkswagen ID.7, Hyundai KONA, Dacia Spring a Hyundai Inster.
„Je pro nás důležité, že Elroq nekanibalizuje Enyaq. Zhruba polovinu prodejů vytváří Praha a Středočeský kraj, druhou pak zbytek republiky. Většinu elektrovozů nadále nakupují firmy, byť jejich podíl klesl pod devadesát procent. Soukromých zákazníků přibývá, typicky se jedná o lidi, kteří mají kde dobíjet a disponují fotovoltaickou elektrárnou,“ dodává Maláček.
Elektromobily a rostoucí nabídka
Jednotlivé značky postupně zostřují boj o českého zákazníka. Škoda příští rok rozšíří nabídku elektrovozů o malý městský SUV crossover Epiq s dojezdem až 425 kilometrů. Zahájení předprodeje vozu, jehož cena by se měla pohybovat kolem 25 tisíc eur, tedy asi 607 tisíc korun, Maláček očekává zhruba v polovině příštího roku. Poté bude následovat uvedení sedmimístného elektrického SUV.
Posiluje také konkurence. Například Kia spustila v druhé polovině roku prodej modelu EV4. Zákazníky láká na dojezd až 633 kilometrů, dobití z 10 na 80 procent baterie i za 31 minut a cenu od 940 tisíc korun.
Portfolio postupně rozšiřují i čínské značky jako třeba BYD. Svůj nový plně elektrický model pro český trh Dolphin Surf představí ve čtvrtek na veletrhu e-Salon 2025 v Letňanech. Na některých západoevropských trzích ho už prodává, v přepočtu se ceny pohybují od půl milionu korun výše.