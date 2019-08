Mezi zájemci o investici v projektu bulharské jaderné elektrárny je i české konsorcium | E15.cz

Mezi sedmi zájemci, kteří stojí o to být strategickým investorem v projektu bulharské jaderné elektrárny Belene, je i konsorcium zahrnující českou firmu Vítkovice Heavy Machinery. Oznámilo to bulharské ministerstvo energetiky. Bulharsko by teď mělo do tří měsíců vybrat prioritní zájemce, které požádá o předložení závazných nabídek.