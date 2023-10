MPO vydalo územní rozhodnutí pro dva nové jaderné bloky v Dukovanech | e15.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vydalo územní rozhodnutí pro nové jaderné bloky v Dukovanech. Rozhodnutí by mělo umožnit výstavbu až dvou nových reaktorů. Podle úřadu jde o signál pro všechny uchazeče o stavbu nového bloku, kteří by měli podat své finální nabídky do úterý. První nový blok by měl být dokončen do roku 2036.