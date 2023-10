Firmy v okolí Dukovan cítí příležitost. Výstavba reaktoru pomůže regionu | e15.cz

Trojice zájemců o výstavbu jaderného bloku v Dukovanech má na podání svých cenových nabídek čas do konce října. Už po úterku by tak vláda měla po více než roce a půl jednání znát finální nabídky americké společnosti Westinghouse, francouzské EDF a jihokorejské KHNP. Kabinet by si mezi nimi měl vybrat v průběhu příštího roku, pak český průmysl dostane dlouho očekávané informace: kolik reaktorů se bude stavět a kdy se začne. Původní termín zahájení výstavby v roce 2029 s dokončením o sedm let později se může ještě změnit.

Za všech okolností zůstat ve hře

Kromě velkých stavebníků a dodavatelů – z tuzemských se o podíl na dostavbě elektrárny chystají ucházet například Metrostav nebo Sigma – chtějí kus práce pro sebe získat i podniky z okolí Dukovan, které se v jaderném oboru dlouhodobě pohybují. „Pro naši firmu je to obrovská příležitost, design a výroba tepelných výměníků pro elektrárny je náš hlavní byznys,“ říká obchodní ředitel firmy MICo Jiří Postler, jehož společnost vyhlíží nejen výstavbu nového bloku v Dukovanech, ale i chystané modulární reaktory.

„Jednáme se všemi uchazeči, abychom byli za všech okolností ve hře. Máme třicet let zkušeností v oboru, dodávali jsme do Británie, Finska nebo Turecka. Málokterá firma disponuje takovými referencemi jako my,“ věří Postler. Za další výhodu považuje také fakt, že výrobní areály MICo stojí jen deset kilometrů od budoucího nového bloku. „Předpokládám, že z ekonomických důvodů bude pro uchazeče výhodné spolupracovat s lokálními firmami.“

Toho chce využít i třebíčská Nuvia, která má továrny zhruba 25 kilometrů od elektrárny. „Jsme výrobci zařízení a integrátoři systémů, které přijdou na řadu až v pozdní fázi výstavby. Na druhou stranu musíme být aktivní už teď, protože kdybychom osm let seděli a čekali, až se začnou věci dít samy, může být už pozdě,“ podotýká obchodní ředitel firmy Aleš Dokulil. Nuvia dodává například zařízení na měření radiace nebo řeší nakládání s odpadem.

Nuvia se snaží se skupinou dalších firem z oboru prosazovat své zájmy v jaderné alianci CPIA, která sdružuje nejvýznamnější dodavatele jaderného průmyslu v Česku. „Je to způsob, jak mluvit za celý průmysl, aby účastníci tendru, kteří nás třeba vůbec neznají a dlouho jsme byli pod jejich rozlišovací schopností, poznali, že jsme schopni výstavbu zařídit,“ popisuje Dokulil a dodává, že EDF a KHNP jsou při hovorech s českými podniky velice vstřícné. „Westinghouse s námi komunikuje spíše méně,“ přiznává bez dalších podrobností Dokulil.

Firmy, které e15 oslovila, zatím neplánují navyšovat počet pracovních míst nebo rozšiřovat výrobu, dokud nebude jasné, kdo tendr vyhraje. „Záleží na tom, kolik budou stavitelé ochotni dát českým firmám práce. Pokud nám dají práce hodně, jistě to znamená ekonomický přínos a nová pracovní místa,“ podotýká Petr Borek z firmy VF Nuclear z Černé Hory na Blanensku, která je výrobcem dozimetrů a další měřicí techniky.

Český průmysl by se měl podle vládního záměru zapojit do dostavby Dukovan nejméně ze 65 procent. Pokud by byl tento závazek dodržen, mohla by se investice do reaktoru podle studie CETA vrátit do české ekonomiky hned třikrát, kromě stavby samé i ve formě zvýšeného HDP a vybraných daní. Na výstavbě se prostřídá nejméně pět tisíc pracovníků, další tisíce míst se vytvoří u dodavatelů, vzniknou ale také například v místních službách.

Aby investice jen neprotekla

Studie upozorňuje, že celý projekt bude vyžadovat vysoké investice do výstavby bydlení, silnic, škol, zdravotnických zařízení, ale také do vzdělání a kvalifikace pracovníků. „Plánovanou investici je potřeba v regionu efektivně zadržet a nenechat ji pouze protéct,“ zdůrazňuje analytik CETA Aleš Rod.

Úzkým hrdlem je zejména dopravní infrastruktura, kterou je podle studie nutné vyřešit s předstihem, jinak to odnesou zejména malé obce v okolí. „Jako město jsme naprosto nepřipravení, protože nemáme obchvat,“ upozorňuje Dokulil, který žije v Třebíči. „Když se o půl třetí vracejí zaměstnanci Dukovan, příjezd se ucpe a Třebíč se zašpuntuje. Když si představím, že přijede vlna tisíců nových zaměstnanců a ještě tu bude jezdit materiál na výstavbu, nemůže to za současné situace fungovat,“ varuje ředitel Nuvie.

Zahájení výstavby přinese regionu ještě další efekt: tlak na růst mezd. „Z pohledu zaměstnavatele v regionu kolem Dukovan mám samozřejmě obavy, že výstavba s sebou přinese konkurenčnější prostředí, a pro nás tak bude složitější zaujmout nové pracovníky. Už teď je trochu zvýšený tlak ze strany ČEZ, který potřebuje nabírat,“ popisuje Dokulil. „Zároveň věřím, že pokud se zúčastníme dodávek, budeme schopni naše lidi zaplatit a nebudou nám odcházet,“ dodává ředitel Nuvie, která má kolem tří set zaměstnanců.

Ze studie vyplývá, že se 62 procent místních podnikatelů obává, že výstavba v regionu ohrozí dostupnost pracovních sil. V jejich prospěch nicméně může hrát právě to, že jsou zdejší, takže u nich bude práce i po dokončení nových jaderných bloků.

Předpokládaný časový harmonogram dostavby Dukovan 2022 – zahájení tendru

2024 – podpis smlouvy o výstavbě s vybraným dodavatelem

2024–2029 – získání povolení k výstavbě a stavebního povolení, přípravy k zahájení stavby

2029 – zahájení výstavby nového jaderného reaktoru

2036 – uvedení pátého bloku do provozu

České dodavatelské firmy z jaderného oboru zároveň pozorně sledují situaci v dalších zemích, kde plánují výstavbu nových bloků. Zájem o české podniky mají zejména Poláci, kteří chystají v nejbližších letech hned několik nových reaktorů. Sami nemají tolik schopných dodavatelských firem v oboru, takže se bez odborníků ze zahraničí neobejdou. A geografická blízkost českým firmám nahrává. Pokud ale začnou Poláci s výstavbou dřív, mohou čeští pracovníci a dodavatelé při stavbě Dukovan chybět. „Může také dojít k odlivu mozků, jaderných specialistů,“ varuje Postler. „To může být v důsledku problém i pro samotný provoz Dukovan.“