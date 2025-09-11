Ministerstvo průmyslu vypsalo chvilku před volbami tendr na šéfa CzechTradu. Podle ANO hazarduje
Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) vypsal několik týdnů před volbami tendr na ředitele státní agentury pro podporu podnikání českých firem v cizině CzechTrade. Upozornil na to ve čtvrtek iROZHLAS.cz. Opoziční hnutí ANO to kritizuje. Bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) serveru řekl, že Vlček hazarduje s dobře řízenou organizací. Současný ředitel agentury Radomil Doležal, který CzechTrade vede 11 let, se podle ministerstva chystá do důchodu. Doležal serveru řekl, že s ním vyhlášení tendru na září ministerstvo nekonzultovalo.
Ministerstvo výběrové řízení na šéfa agentury vyhlásilo 25. srpna. Uzávěrka přihlášek je v pátek 12. září. Nynější generální ředitel Doležal, kterému je 66 let, byl do funkce jmenován v červnu roku 2014.
„Stávající ředitel CzechTrade poskytl potřebnou stabilitu pro výkon funkce agentury. Zároveň je potřeba reflektovat s ohledem na vývoj mezinárodního obchodu a ekonomické situace středně až dlouhodobou přípravu nových úkolů a zadání pro agenturu,“ odůvodnil vyhlášení tendru mluvčí ministerstva David Hluštík. Ministerstvo podle něj s Doležalem už delší dobu vypsání konkurzu konzultovalo, protože šéf CzechTrade již dříve avizoval odchod do důchodu.
Ředitel agentury ale serveru řekl, že ministerstvu navrhoval, že zůstane ve funkci do konce volebního období. „Že pomohu bohatou zkušeností novému vedení úřadu s výběrem kandidáta, který by pokračoval v mojí práci a následně pomohl šest měsíců s (jeho) zapracováním. Vyhlášení výběrového řízení v září se mnou nebylo konzultováno,“ uvedl. Konkurzu se podle serveru sám nezúčastní.
Bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z opozičního ANO vyhlášení tendru zkritizoval. „Nechápu to. Nepředpokládám, že se navíc před volbami bude o pozici ucházet někdo soudný, když neví, jakou podporu může očekávat od nové vlády,“ sdělil serveru.
Agentura CzechTrade, spadající pod ministerstvo průmyslu a obchodu, funguje od roku 1997. Českým firmám usnadňuje rozhodování o výběru vhodných teritorií, pomáhá zkrátit dobu vstupu na daný trh a podporuje aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v cizích zemích. Provozuje desítky zahraničních kanceláří. Agentura s rozpočtem zhruba 440 milionů korun měla podle serveru iROZHLAS.cz loni mezi českými firmami téměř 1300 klientů, kterým pomohla v zahraničí uskutečnit přes 1500 zakázek.
